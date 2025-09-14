La Vuelta a España, en directo: última hora de los disturbios en Madrid por las protestas de radicales propalestinos
Sigue en directo todo lo que suceda en la capital del país
El final de la Vuelta a España 2025 en Madrid se ha cortado a más de 50 kilómetros de la meta en Cibeles por las manifestaciones violentas de los propalestinos que han derivado en enfrentamientos con la Policía en pleno centro de la capital del país. Sigue en directo todo lo que ocurra y las reacciones al bochorno jaleado por el Gobierno de Pedro Sánchez en OKDIARIO.
La organización de la Vuelta ha dado por cancelada este domingo su vigesimoprimera y última etapa por las protestas propalestinas radicales durante el recorrido previsto por el centro de Madrid. Agentes antidisturbios han realizado cargas policiales ante el lanzamiento de vallas de contención y botellas en la meta. En la zona de El Paseo del Prado mirando hacia la estación de Atocha, ha aumentado la tensión mientras el pelotón de la carrera intentaba entrar en la ciudad.
Manifestantes han invadido varias zonas del recorrido de la etapa final de la Vuelta debido a las protestas propalestinas, protagonizando así los primeros incidentes. La organización de la carrera había anunciado en torno a las 17:30, una hora antes de la ocupación del recorrido tras pasar los ciclistas por el Templo de Debod, un cambio de recorrido en la etapa y que no había sido comunicado previamente, modificando la entrada a Madrid.
Suspendida la última etapa de la Vuelta a España
En concreto, se había evitado el paso por el centro de Alcobendas y los ciclistas habían ido por una variante. Muchos manifestantes propalestinos ya habían ocupado el recorrido en varios puntos y la Policía había tenido que cargar contra ellos.
La Vuelta a España iba a zanjar este domingo en Madrid una edición marcada por el radicalismo ante la presencia del equipo Israel-Premier Tech, unos actos de violencia que se han saldado con una veintena de detenidos por desórdenes públicos en las etapas previas. Todo ello jaleado por Sánchez y sus socios del Gobierno español.
Vingegaard se queda sin celebrar por culpa de los radicales
El ciclista danés, ganador de su primera Vuelta a España, no podrá celebrar su victoria en la carrera por culpa de los propalestinos agolpados en distintos puntos de Madrid. Los coches de los equipos recogieron a los ciclistas a más de 50 km de meta evitándoles ser sometidos a la violencia de los radicales. Por tanto, no habrá podio ni ceremonia de premios con Jonas Vingegaard como gran protagonista.
Almeida carga contra Sánchez
El alcalde de Madrid no se contiene y pone en su sitio a Pedro Sánchez. Esto dice Almeida, que catalogó este 14 de septiembre como «el peor día» de su «carrera política». «La violencia ha vencido y hago responsable al presidente del Gobierno», afirma.
Perico Delgado explota contra el Gobierno en OKDIARIO
Lean aquí la entrevista en plena meta de nuestro enviado especial a la Vuelta, Hugo Carrasco, al legendario ciclista español Perico Delgado. «La culpa la tiene el Gobierno de España», asegura. TVE eclipsó el discurso de su comentarista contra Pedro Sánchez y sus socios en directo.
Carta de Feijóo
«El Gobierno ha permitido e inducido la no finalización de La Vuelta y, de ese modo, un ridículo internacional televisado en todo el mundo», expone el líder de la oposición y del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Lea aquí la carta al completo:
Esta es mi manera de defender la postura mayoritaria de una nación civilizada y democrática como es España. pic.twitter.com/fipYaRtPPG
— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) September 14, 2025
El Gobierno delira
Óscar López, líder del PSOE en Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, habla de orgullo por lo ocurrido este domingo en la capital. «Que el pueblo de Madrid se manifieste contra un genocidio no perjudica la imagen de España. Al revés. Habla muy bien del pueblo de Madrid», publicó en sus redes sociales.
Los manifestantes no se mueven
La Policía sigue desplegada por todo el centro de Madrid porque las protestas no cesan y los manifestantes se han plantado con sus banderas de Palestina. Por otro lado, las fuerzas de seguridad logran contener a los violentos que atacaban con vallas.
Dónde están siendo los disturbios en Madrid
Los disturbios a estas horas siguen produciéndose en la zona de Cibeles y en la bajada hacia Atocha. También en Gran Vía, especialmente en el punto de Callao. Miles de manifestantes continúan llenando las calles de Madrid de protestas jaleadas por el Gobierno.
¿Qué ha pasado con la Vuelta a España en Madrid?
Esta edición de la Vuelta a España ha finalizado este domingo de manera abrupta a unos 57 kilómetros de la meta debido a los disturbios que se han producido en varias calles del centro de Madrid, donde los manifestantes propalestinos han ocupado las calzadas y han protagonizado enfrentamientos con la Policía.
Madrid sigue inundada de violentos
A esta hora continúan las protestas en distintas zonas de la ciudad y los disturbios de la Policía en pleno centro. Los violentos siguen intentando avanzar lanzando vallas y la situación es de máxima tensión.
Ni podio ni ceremonias
Jonas Vingegaard no podrá celebrar en Madrid su primera victoria en la Vuelta a España por el boicot de los propalestinos radicales en la capital. No habrá subida al podio, ceremonias ni entregas de premios en Cibeles. Una auténtica vergüenza mundial.
Bienvenidos
Sigue en directo este hecho histórico en el que los propalestinos jaleados por Pedro Sánchez han llevado a España y a Madrid a la vergüenza mundial por el escándalo protagonizado en la Vuelta a España 2025.
Ayuso vuelve a pronunciarse
«Lo que consiguió la kale borroka alentada por Pedro Sánchez y sus ministros: familias y niños corriendo y llorando», denuncia la presidenta de la Comunidad. «Esto no es Madrid», sentencia.