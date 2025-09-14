La Vuelta a España, en directo: última hora de los disturbios en Madrid por las protestas de radicales propalestinos

El final de la Vuelta a España 2025 en Madrid se ha cortado a más de 50 kilómetros de la meta en Cibeles por las manifestaciones violentas de los propalestinos que han derivado en enfrentamientos con la Policía en pleno centro de la capital del país. Sigue en directo todo lo que ocurra y las reacciones al bochorno jaleado por el Gobierno de Pedro Sánchez en OKDIARIO.

La organización de la Vuelta ha dado por cancelada este domingo su vigesimoprimera y última etapa por las protestas propalestinas radicales durante el recorrido previsto por el centro de Madrid. Agentes antidisturbios han realizado cargas policiales ante el lanzamiento de vallas de contención y botellas en la meta. En la zona de El Paseo del Prado mirando hacia la estación de Atocha, ha aumentado la tensión mientras el pelotón de la carrera intentaba entrar en la ciudad.

Manifestantes han invadido varias zonas del recorrido de la etapa final de la Vuelta debido a las protestas propalestinas, protagonizando así los primeros incidentes. La organización de la carrera había anunciado en torno a las 17:30, una hora antes de la ocupación del recorrido tras pasar los ciclistas por el Templo de Debod, un cambio de recorrido en la etapa y que no había sido comunicado previamente, modificando la entrada a Madrid.

Suspendida la última etapa de la Vuelta a España

En concreto, se había evitado el paso por el centro de Alcobendas y los ciclistas habían ido por una variante. Muchos manifestantes propalestinos ya habían ocupado el recorrido en varios puntos y la Policía había tenido que cargar contra ellos.

La Vuelta a España iba a zanjar este domingo en Madrid una edición marcada por el radicalismo ante la presencia del equipo Israel-Premier Tech, unos actos de violencia que se han saldado con una veintena de detenidos por desórdenes públicos en las etapas previas. Todo ello jaleado por Sánchez y sus socios del Gobierno español.

Vingegaard se queda sin celebrar por culpa de los radicales

El ciclista danés, ganador de su primera Vuelta a España, no podrá celebrar su victoria en la carrera por culpa de los propalestinos agolpados en distintos puntos de Madrid. Los coches de los equipos recogieron a los ciclistas a más de 50 km de meta evitándoles ser sometidos a la violencia de los radicales. Por tanto, no habrá podio ni ceremonia de premios con Jonas Vingegaard como gran protagonista.