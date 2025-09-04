Gritos de «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!» ante la caseta del PSOE en las fiestas de Alcorcón

«¡Pedro Sánchez, hijo de puta!», se ha convertido en la canción del verano. Este cántico no es exclusivo de conciertos y discotecas, como se ha ido viendo durante todo el verano, ahora ha llegado hasta las propias casetas del Partido Socialista. El pasado martes por la noche, un grupo de jóvenes comenzó a gritar a las puertas de la carpa montada por el PSOE en el recinto ferial de Alcorcón con motivo de sus fiestas patronales.

A pesar de ello, el PSOE local no ha dejado de presumir del éxito de su caseta en las fiestas, y a través de sus redes sociales escribía: «Después de tres noches de Fiestas Alcorcón 2025, se confirma que un año más, la juventud de Alcorcón elige mayoritariamente la caseta del PSOE Alcorcón como referente de ocio y diversión».

Unas palabras que no pasaron desapercibidas para la periodista Beatriz Talegón, que con un mensaje cargado de intención les respondía: «A lo mejor os tenéis que dedicar a eso. Y ya». Dejando entrever la falta de capacidad del PSOE de Alcorcón para gobernar más allá del ámbito festivo.

Y es que, según fuentes vecinales consultadas por este diario, la gestión del ocio juvenil queda limitada a una semana de fiesta al año. «No hay iniciativas culturales, educativas o de empleo de calado para los jóvenes».

«Normal, a pegaros fiestas nadie os gana», «Es que lo vuestro son las fiestas. Que se lo pregunten a Tito Berni, Ábalos, etc». «Vamos donde vayan las sobrinas de Ábalos.» «Regalarían preservativos». «Esta gente te arma unas fiestas del mismísimo copón, con señoritas, coca, saunas y de regalo inventan trabajos sin oficina ni dirección conocida». «Cada uno tiene su especialidad y ellos de buen comer, beber y de otras cosas que no voy a decir», son algunos de los comentarios que algunos usuarios de la red social X han dejado en la cuenta del PSOE de Alcorcón.

«¿Os vais a tirar todas las fiestas chuleando de que sois mejor caseta? Porque a mí me da vergüenza ajena ese tipo de tuits viendo como está la ciudad de mal en muchas materias», recrimina otro usuario.

Las críticas hacia la gestión de la alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa, se centran también en la ostentación con la que se han presentado en las fiestas de la localidad en un año donde a los vecinos se les ha subido el IBI un 5% y se les ha impuesto el tasazo de basuras de Pedro Sánchez «más discriminatorio» de la Comunidad de Madrid.

Y es que el PSOE ha tratado de politizar sus fiestas apareciendo en su caseta con una pantalla de grandes dimensiones mediante la cual han lanzado mensajes ofensivos contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Cánticos a Sánchez

El presidente del Gobierno se ha convertido en objeto de mofa en todas las fiestas españolas y ahora que ha comenzado la nueva temporada de fútbol, también se ha colado en los estadios. Por este motivo, la Liga de Fútbol Profesional ha solicitado una sanción para dos equipos de fútbol, el Betis y el Oviedo, porque sus aficiones comenzaron a cantar lo mismo en medio de un partido.

Incluso en Alemania, parte de la afición española que acudió a Stuttgart para vivir el partido de la Nations League contra Francia se hizo notar en la ciudad con el cántico contra el secretario general de los socialistas.

La primera vez que el cántico vio la luz fue en el concierto de Juan Magán el 5 de agosto en la sala Fitz de Marbella. El cantante respondió sonriente y con cara de sorpresa dijo: «Es la canción del verano».

Una de las más sonadas fue la que protagonizó el guitarrista del grupo Mägo de Oz, Víctor de Andrés, que tras escucharse los gritos del público de «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!», cogió el micrófono y dijo: «¡Sánchez, me cago en tus muertos!». Y añadía, en alusión a la trama de Koldo, Ábalos y Cerdán: «Dejad de robarnos, sobre todo la cocaína y las putas». A continuación el grupo fue cancelado en un pueblo gobernado por el PSOE.