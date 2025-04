Ábalos llevó una furgoneta llena de «señoritas» al parador de Teruel y luego destrozó la suite principal

Trabajadores del parador de Teruel han confirmado a OKDIARIO que José Luis Ábalos, entonces ministro de Transporte, montó una fiesta con «señoritas» en plena pandemia, el 15 de septiembre de 2020, tras lo cual dejó la suite principal completamente destrozada. «Las camareras bajaban diciendo que era mejor no preguntar sobre cómo se habían encontrado la suite principal», indicó un empleado del parador a OKDIARIO que describió la situación como alarmante.

El ex ministro acudió acompañado de Koldo García y el hermano de este último, Joseba, para una visita oficial relacionada con obras ferroviarias en la provincia. Sin embargo, lo que comenzó como un desplazamiento oficial terminó en un escándalo que ha sido confirmado por múltiples fuentes dentro del establecimiento público.

«Dejó la habitación destrozada, vino con supuestas novias», ha declarado uno de los empleados en conversación informal. Las insinuaciones del propio personal del parador sugieren que estas mujeres podrían tratarse de «señoritas de compañía». El caso fue tan grave que la dirección del parador tuvo que consultar con responsables políticos regionales sobre cómo proceder.

«No diremos nada. Pero tampoco se habló mucho. Pero sí que sí que estuvo», confirma uno de los empleados del establecimiento a nuestro reportero, rompiendo así el silencio que ha rodeado este incidente durante años.

Cuando nuestro equipo preguntó directamente sobre si el ex ministro había acudido acompañado, la respuesta del personal fue reveladora, aunque cautelosa: «Normalmente se reserva una habitación. No sabes cuántas personas habrá. Por ejemplo, conoce muy bien a las máquinas de registros y todas tenemos que ir 1 a 1. Pero antes no te podías meter cinco en la suite solamente».

Según revelan los testimonios, las acompañantes llegaron en una furgoneta junto al ministro y su comitiva, aprovechando que la normativa entonces vigente no obligaba a registrar individualmente a todas las personas que subían a las habitaciones. «Antes del cambio de la normativa de registros podías subir cinco a la suite y sólo uno aparece en la reserva», explicó un trabajador del establecimiento.

Las limpiadoras bajaron de la suite de la segunda planta donde durmió el ministro completamente asustadas. Dijeron: «Es mejor que no preguntéis, han dejado destrozadas las habitaciones», relata otro empleado del parador. Este testimonio apunta a considerables daños como consecuencia de lo que habría sido una fiesta prolongada hasta altas horas de la madrugada.

A pesar de que Ábalos ha negado categóricamente estos hechos en escritos de rectificación, afirmando que «es falso también que celebrase una fiesta en un parador dejando la habitación destrozada y con restos de todo», los testimonios y el informe de la UCO confirman tanto la estancia como los acontecimientos descritos por el personal a OKDIARIO.

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el incremento patrimonial de Koldo García Izaguirre confirma que tanto Ábalos como Koldo y Joseba García fueron «hospedados en el Parador de Turismo de Teruel» el 15 de septiembre de 2020, tal como figura en las Diligencias de Investigación abiertas tras la querella de la Fiscalía Anticorrupción.

Cabe recordar que Ábalos admitió previamente haber pagado a Jésica Rodríguez por acompañarle a viajes, aunque insistió en que «no fue con dinero público». Además, la agenda de Koldo García reveló múltiples números de prostitutas brasileñas, lo que añade contexto a estas acusaciones.