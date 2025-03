Koldo y Ábalos tenían un equipo de 6 prostitutas brasileñas para ‘agasajar’ a contratistas del ministerio

Koldo García, el que fuera hombre de máxima confianza de José Luis Ábalos en el Ministerio de Fomento (luego de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) del Gobierno de Pedro Sánchez, manejaba un equipo de al menos seis brasileñas para agasajar a empresarios, entre ellos contratistas de esta cartera ministerial.

Un inventario de prostitutas o chicas de compañía de distintas nacionalidades, con amplia presencia de brasileñas, a tenor del contenido -al que ha tenido acceso OKDIARIO- de la agenda Outlook intervenida a Koldo García por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

«Adriana», «Alini», «Ely», «Tatyy» o «Iris», son algunos de los nombres que tenía Koldo García en su agenda, incorporando aquí descripciones del tipo «brasileira», «amiga de Brasil Murcia», «brasileña», «Brasil amiga linda» o «brasileña amiga». También figura aquí el nombre de Jésica Rodríguez, la joven española -estudiante de Odontología y enchufada en empresas públicas- que tuvo una relación de amante con José Luis Ábalos, abanderado de la lucha contra la corrupción en la moción de censura contra Mariano Rajoy (PP) y por aquel entonces todopoderoso secretario de Organización del PSOE de Sánchez. Asimismo, en dicha agenda constan teléfonos de mujeres de otras nacionalidades latinoamericanas, no sólo brasileñas.

Fuentes próximas a Koldo García -ex portero de puticlub- confirmaron a este periódico que, en efecto, el custodio de los avales de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE tenía estos contactos de prostitutas para sus negocios, para incluirlas en sus gestiones con empresarios, y esgrimía que era «la forma de protegerlas de la explotación por parte de proxenetas», aseguran las mismas fuentes.

De otro lado, fuentes del caso apuntan que entre los investigadores existe la sospecha de que algunas de estas mujeres brasileñas estarían recibiendo presiones sobre su situación de residencia en el país para que no tiren de la manta contra miembros de la trama, especialmente contra quienes como Ábalos y Koldo han formado parte del Gobierno presidido por Pedro Sánchez. Tanto el ex ministro -todavía diputado del Grupo Mixto en el Congreso- como su ex asesor están imputados en la trama de cobro de comisiones en contratos de mascarillas durante lo peor de la pandemia de coronavirus.

Así las cosas, los nombres de estas chicas de compañía que publica hoy OKDIARIO se suman a los ya conocidos de Jésica Rodríguez, colocada en su día en las empresas públicas Ineco y Tragsatec; Claudia Montes (Miss Asturias 2017) y Andrea de la Torre, ex trabajadoras de Logirail, filial de Renfe, y Nicole Neasccu, ex madame y ex empleada de Emfesa, otra entidad pública.

Este mismo jueves, el PP anunció que ha ampliado la lista de comparecientes en la comisión de investigación del caso Koldo y sus ramificaciones (del caso Delcy al caso Begoña Gómez) en el Senado para incluir, además de a Jésica, a Claudia Montes, Nicole Neasccu y Andrea de la Torre. Además, los populares reclamarán al Gobierno los expedientes de contratación y los informes de evaluación del desempeño de sus puestos de trabajo en tales empresas públicas.

A los directores de Tragsatec e Ineco, que ya fueron añadidos a la lista de próximas citaciones, el PP ha sumado también la futura comparecencia del presidente de Logirail, José Luis Cachafeiro, empresa vinculada a Renfe que contrató a Claudia Montes y a Andrea de la Torre.

El propio Koldo García, como ha publicado este periódico, ha pide al juez del Tribunal Supremo que no investigue los contratos de Jésica en las empresas públicas Ineco y Tragsatec ni los viajes oficiales de los que formó parte cuando Ábalos era ministro de Transportes.

«Impuestos» para pagar prostitutas

En este contexto, el PP de Alberto Núñez Feijóo vienen denunciando que hay «una corrupción organizada que afecta al presidente del Gobierno, a los ministros de su Gobierno y al propio Partido Socialista». «Mordidas, comisiones en obras y, aún encima, con los impuestos de los españoles pagaron a prostitutas. Esto es inaudito en cualquier gobierno europeo», critican desde el principal partido de la oposición.

Por ello, los populares califican de «incompatible con la democracia» que «los impuestos de las españolas tengan que financiar las prostitutas que utiliza un ministro».

Entretanto, la ministra de Igualdad, la socialista Ana Redondo, señaló el pasado 8M, con motivo del Día Internacional de la Mujer, que «hay que avanzar hacia el abolicionismo», ya que, según dijo, «la prostitución, en el 90%, se ejerce por mujeres esclavizadas», declaró al inicio de la manifestación del Movimiento Feminista de Madrid. En este sentido, subrayó que una democracia «sana y fuerte» como la española «tiene que encaminarse hacia el abolicionismo» de la prostitución. «La esclavitud en el siglo XXI es incompatible con la democracia», sentenció Redondo.