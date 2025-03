Ábalos moroso: demandado por no pagar los 100.000 € que pactó con su ex mujer por el divorcio

José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes, ha sido demandado por su segunda ex mujer por el impago de parte de los 100.000 euros que acordaron en su acuerdo de divorcio. Tal como ha podido saber OKDIARIO, el que fuera mano derecha de Pedro Sánchez fue requerido por el letrado de su ex esposa para pagar en el plazo estipulado una compensación pactada; pero como no lo está haciendo, se maneja la citada acción judicial para conseguir que ejecute lo firmado.

El diputado del Grupo Mixto del Congreso de los Diputados tiene, aparentemente, problemas económicos que le impiden cumplir los pagos a la mujer de dos de sus hijos. El ex ministro, en el ojo del huracán por el caso Koldo, acordó hace más de un año la separación de los bienes que compartía con su ex mujer. Ella fue asesora de la Delegación del Gobierno de Madrid y actual empleada de la Policía Local de Valencia, decidió separarse del alto cargo del Gobierno en 2021. Le llegaron informaciones negativas sobre la vida personal de quien fuera su marido y optó por la separación.

Ábalos se quedó con un piso familiar en Valencia y otro en Madrid. Por otra parte, se repartieron un par de locales comerciales. En compensación, pactaron una cuantía de 100.000 euros a pagar a su ex mujer en el periodo de un año. Sin embargo, a pesar de estar en el centro de informaciones de enriquecimiento ilícito por las presuntas comisiones que se investigan en el caso Koldo, Ábalos no tiene liquidez para afrontar pagos familiares. Su declaración de bienes en el Congreso recoge deudas por 140.000 euros, únicamente contando préstamos. Además, tiene que pagar el alquiler de su piso en un municipio del sur de Madrid.

En todo caso, el acuerdo de separación incluía un punto por el que, si se llegaba a esta situación, la cuestión se podía resolver entregando el 50% del piso que tiene Ábalos en Lavapiés a su ex mujer, una opción dada por buena por ella.

Asesora en el Gobierno

La ex mujer de Ábalos sufrió graves problemas de salud en medio del impacto que le supuso el divorcio con Ábalos y los motivos que había detrás. Además, según confirman fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid, salió del puesto de asesora que había conseguido en el Ejecutivo central y tuvo que volver a su plaza de policía municipal en la ciudad del río Turia.

Tras su divorcio, estalló el caso Koldo, en el que la ex mujer de Ábalos no tiene ninguna implicación. Ella no tomó parte en ninguna de las operaciones de movimiento de capital que investiga la Justicia, pero se ha visto perjudicada en el cumplimiento de lo pactado con su ex marido.

En el plano personal, más allá de los contratos investigados, la ex mujer detectó la importancia que adquiría Koldo García en el día a día personal del ministro. Así, la ex pareja del diputado sospechaba del ex chófer y aizkolari por el ritmo de viajes y los tejemanejes en los que metía a su jefe. Se enteraba de todo y se metía en asuntos de toda índole, y eso no gustó a la ex mujer de Ábalos

En este contexto, Koldo García está siendo investigado por la Audiencia Nacional por un incremento patrimonial de 1,5 millones de euros en pisos y otras propiedades tras la adjudicación de contratos de mascarillas desde Puertos del Estado y Adif. Sin embargo, su antiguo superior, por ahora, no puede afrontar el flujo de pagos necesario para saldar la deuda que tiene con su ex mujer.

Bienes de Ábalos

La declaración de bienes de Ábalos ante el Congreso muestra una situación compleja. Tiene deudas por 140.927 euros y unos ingresos de aproximadamente 5.100 euros al mes. Apunta una colaboración con un programa de televisión que le reporta un extra de 425 euros al mes más. En el último ejercicio pagó 15.000 euros por el Impuesto de la Renta (IRPF). Cuenta con un patrimonio de 52.022 euros (16.000 euros en una cuenta corriente en un banco y euros 35.000 en planes de pensiones). A esto se suman dos coches: un Range Rover comprado en 2021 y un Volkswagen Tiguan, de 2022.

Sobre los inmuebles, declara la vivienda en Valencia, comprada en 1987; el 50% del piso de Lavapiés, comprado en 2010; y dos locales comerciales en la capital del Turia. En el apartado deudas figuran tres préstamos hipotecarios, el adeudo de un vehículo y la pensión mensual de alimento a sus hijos de 1.500 euros.

Ábalos tiene 64 años y aún no puede acogerse a una jubilación. Es diplomado en Magisterio por la Universidad de Valencia (UVEG) y profesor de Educación primaria en excedencia. No obstante, no tiene planes de dejar la política por el momento. Cuenta con un título de doctor honoris causa por la Universidad de San Pedro de Chimbote (Perú), donde tiene a su nombre un edificio de grandes dimensiones. Ábalos sigue siendo leal al PSOE y evita explicar cómo los tentáculos de la presunta corrupción llegan o no a «el 1», es decir, Pedro Sánchez.