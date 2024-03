Koldo García: «No es cierto que haya aumentado mi patrimonio con mordidas»

Koldo García rompe su silencio con esta entrevista exclusiva en OKDIARIO tras estallar el caso de presunta corrupción que ha sido bautizado con su nombre, caso Koldo [pincha aquí para ver la entrevista completa]. Él niega haber participado en tramas corruptas, dice que está convencido de que no hizo nada punible y niega que se haya enriquecido con el amaño de contratos de mascarillas en condiciones fraudulentas. La Guardia Civil apunta a lo contrario.

P.- La Guardia Civil asegura que durante este tiempo que se investiga por las supuestas mordidas, usted tuvo un gran incremento patrimonial. ¿Qué respuesta le da a esta afirmación de la Guardia Civil?

R.- No es cierto. Eso lo justificaré, lo miraremos y todo tiene una justificación. Tienen sus préstamos hipotecarios y se verá claramente que no es así.

P.- Usted durante mucho tiempo ha sido la sombra de José Luis Ábalos. Dónde estaba Ábalos estaba usted… Al conocer su detención en el ex ministro aseguró sentirse defraudado. ¿Cree que se está siendo injusto con Ábalos? Teniendo en cuenta que su nombre ni tan siquiera aparece a día de hoy en en el informe de la Guardia Civil…

R.- Bueno, injusto sería suave. Yo creo que se está siendo hasta cruel con él. Creo que es un hombre que lo ha dado todo, no por él mismo, sino por España, y que ha sido un fiel servidor público. Ha dedicado su vida a la política y a ayudar a todo el mundo. Creo que es una de los mejores políticos que tiene España. Bueno, podrás discrepar con él, que eso es cierto, con sus ideas, con su forma de pensar o hacer cualquier cosa, pero su voluntad de solucionar problemas, de ayudar a la gente y sus creencias y sus ideologías, ponerlas en duda me parece no cruel, sino lo siguiente. Es que definir a esta persona y hacer lo que han hecho con él no es cruel, creo que es un poco más, bastante más. Y creo que las personas que deberían de haberle ayudado en situaciones difíciles, pues bueno, no han estado a la altura.

P.- ¿Se refiere a los dirigentes del Partido Socialista? Lo digo porque el PSOE ha puesto el foco en el señor Ábalos y en usted como si fuesen los chivos expiatorios. No sé si le dan ganas de tirar de la manta…

R.- No hay ninguna manta de la que tirar ni nada que se le parezca. Nadie ha hecho nada irregular o eso pienso yo. Y estoy creyendo en mí mismo. Bueno, garantizo que hay otras personas que seguro que no han hecho nada malo porque no tienen nada que ver en esto. Lo que piense el partido del señor José Luis Ábalos, pues bueno, pues lo tendrán que saber ellos y sus dirigentes también. La actuación de cara a él, creo, bajo mi punto de vista y mi opinión, que ha sido un error. No se lo merece.