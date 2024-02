Ábalos avisa a Sánchez: «No sólo no dejo el escaño sino que me planteo abstenerme o hasta no votar”

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos se niega ser sacrificado por el caso Koldo. El diputado socialista descarta dejar su escaño en el Congreso y así se lo ha trasladado a los suyos: «Me planteo abstenerme o no votar, pero no renunciaré a mi acta», les ha dicho Ábalos, según ha podido saber OKDIARIO de fuentes de su entorno. Nadie en el PSOE le ha pedido formalmente que deje el escaño, pero ante la presión insoportable a la que le someten para que dimita, Ábalos ha vuelto a insistir en su máxima: «No estoy imputado y el Código Ético del PSOE no me obliga a dimitir». «¿Por qué tengo que dejar el partido si no estoy acusado de nada y apenas se me menciona en la causa?», repite ante los suyos.

Ábalos resiste. Como ya avanzó OKDIARIO, el ex secretario de Organización del PSOE se niega a inmolarse para salvar a Pedro Sánchez. El diputado socialista, que podría acabar en el Grupo Mixto en el Parlamento si su partido decide expulsarlo, defiende en privado que en el ámbito de sus funciones como diputado no tiene «ninguna responsabilidad» ante el caso Koldo, que involucra al que fuera su ayudante por el presunto cobro de millonarias comisiones ilegales en la venta de mascarillas durante la pandemia.

Lo que dice en privado también lo ha trasladado en público: «A mí las cosas se me dicen claritas. Yo estoy siempre a disposición de mi partido. Yo siempre he defendido a mi partido, he sido leal. Pero no estoy en nada en este caso. Ya veremos cómo acaba esto. Me están pidiendo la dimisión por algo en lo que no figuro. Yo lo pensaré con mi partido, no voy a tomar una decisión solo», ha indicado Ábalos en una entrevista en El País.

Ábalos no tiene pelos en la lengua y habla claro. En este caso, es un mensaje cristalino después de que la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, negase el pasado viernes decir explícitamente si Ábalos debería renunciar a su escaño en el Congreso de los Diputados por la investigación a su ex asesor, si bien Montero remarcó que sabe lo que ella haría de estar en el lugar de Ábalos.

José Luis Ábalos recuerda también que el Código Ético del PSOE no le obliga a dimitir porque «ni sale referenciado» en la querella ni está acusado. El Código Ético establece que sus cargos públicos u orgánicos deben dimitir en el momento de apertura de juicio oral. «Cualquier cargo público u orgánico del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria», señala el texto, que añade que, «en caso contrario, será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido».