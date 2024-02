Ábalos planta cara a Pedro Sánchez y rechaza inmolarse por el ‘caso Koldo’: «No voy a dimitir»

Las más o menos sutiles invitaciones de cargos socialistas a José Luis Ábalos para que renuncie a su escaño en el Congreso y haga de cortafuegos en el caso Koldo que atenaza al PSOE se ha topado con un muro en el ex ministro. No está dispuesto a inmolarse por un caso de corrupción que, insiste, no va con él porque no estuvo implicado en la trama y la única vinculación es que el protagonista de los manejos fue un ayudante que colocó en su equipo porque se lo recomendaron, Koldo García Izaguirre. «No voy a dimitir», afirma con rotundidad Ábalos.

Ábalos ha respondido así a quienes, desde su propio partido, le enseñan la puerta de salida para blindar al PSOE ante la incierta marea que ha levantado este caso de corrupción que está en manos de la Audiencia Nacional. Según la investigación, Koldo García Izaguirre hizo de intermediario entre empresas y la Administración para conseguir contratos de suministro de mascarillas que dejaron precios desorbitados y millonarias comisiones ilícitas. Las diligencias hablan de más de 10 millones de euros en mordidas, de las que Koldo y su familia más inmediata se habrían quedado con un millón y medio.

El asunto ha generado un nerviosismo palpable en el Gobierno y en la cúpula del PSOE, por el temor a que se haya encendido una mecha que pueda conducir a una detonación incontrolable. Ábalos, que fue hombre fuerte de Sánchez en el partido y en el Gobierno, fue fulminado por el presidente del Ejecutivo con modos que levantaron ampollas en el político valenciano. Ahora no está dispuesto a inmolarse para beneficiar al jefe de filas.

El ex ministro de Transportes ha dejado clara su posición en una entrevista en laSexta, este sábado. «Yo soy diputado ahora, no soy ministro. Si esto se hubiera producido yo siendo ministro, es evidente que tendría que haber dimitido. Y en el momento», ha dicho Ábalos. Pero, como no es el caso, no piensa renunciar al escaño. Al decir «soy diputado ahora» lanza un mensaje de calado: las actas de los diputados son personales, no del partido. Llegado el caso, el PSOE podría expulsarle de sus filas, pero jamás retirarle el escaño.

Ábalos ha insistido que no puede asumir responsabilidad alguna como diputado en este caso, porque ocurrió cuando él era ministro. Y, además, en aquel momento, dice que no estuvo implicado en esa trama. En este sentido, ha recordado que no está «acusado por nada».

Ha afirmado que, como máximo, se le puede reprochar su «capacidad política para seleccionar al personal» y el haber confiado en personas que le decepcionaron. «Si eso me inhabilita políticamente (…) me parece tremendo», ha subrayado.