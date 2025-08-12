Nuevo ataque a una patrulla de los Mossos d’Esquadra en Lérida a cargo de un delincuente reincidente magrebí que ya ha agredido a los agentes sin motivo en otras ocasiones. En esta ocasión, el delincuente hirió a seis policías y rompió los cristales de un coche patrulla antes de que le redujeran de dos disparos con una pistola eléctrica Táser.

El sujeto, un hombre de 28 años y de origen magrebí, tenía pendientes dos órdenes de detención y acumulaba numerosos antecedentes por hechos violentos similares, entre ellos más ataques a la Policía.

En este último altercado, el delincuente atacó un coche patrulla de los Mossos d’Esquadra en Les Borges Blanques (Lérida). El atacante, sin motivo alguno, empezó dando golpes al capó del vehículo y destrozó las ventanas del patrulla provocando varios cortes a uno de los agentes antes de darse a la fuga.

Agredió a más policías

Horas después, el domingo, los vecinos alertaron de la presencia del agresor en el centro de la localidad y los Mossos d’Esquadra montaron un dispositivo junto con la Policía Local de Les Borges Blanques para detenerlo. El delincuente se escondió en un piso hasta que fue localizado y se enfrentó a los agentes que intentaron detenerlo hiriendo levemente a otros cinco policías.

Finalmente, el agresor fue detenido de nuevo y acusado de un delito de daños, atentado a la autoridad y lesiones.

2.550 agresiones a mossos en 2025

Las agresiones a los Mossos d’Esquadra están batiendo todos los récords en el año 2025, aún más que durante el año pasado. Según datos oficiales de la Consejería de Interior del Gobierno Catalán, en 2024 se registraron 2.550 ataques a agentes de la autoridad en esa comunidad autónoma, lo que supone un incremento del 47% respecto a 2020, cuando se contabilizaron 1.729 casos.

Toni Castejón, portavoz del sindicato FEPOL del cuerpo de los Mossos d’Esquadra critica con gran dureza a la supuesta falta de medidas para proteger el complicado trabajo de los agentes en las calles: «Estamos hartos de la impunidad del que atenta contra policías, ya son años avisando y no se cambia la ley. Sale mas caro que se te lleve la grúa el coche que pegar a un policía. Lo estamos pagando con sangre».