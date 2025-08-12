El mejor restaurante de carretera si vas a Málaga este verano da de comer a 250 personas todos los días

Andalucía tiene platos únicos que son auténticos manjares, pero cuando vamos allí de vacaciones todavía relacionamos mala calidad con restaurante de carretera. Sin embargo, hay un local rumbo a Málaga que demuestra lo contrario.

Si quieres comer bien sin desviarte de la ruta, hay un restaurante de carretera que lleva abierto desde 1991, y que ha apostado por los productos de proximidad: el Caserío de San Benito, en Antequera.

Ubicado en la Autovía de Málaga, se ha convertido en un referente gastronómico con 34 trabajadores entre la cocina y sala. No es para menos, ya que todos los días atienden de media a 250 personas.

El restaurante de carretera malagueño que combina tradición con buen servicio

El Caserío de San Benito fue fundado en el año 1991 por Esperanza y Antonio. Ya hace 34 años tenían la intención de mezclar su pasión por la cocina tradicional y el amor por las antigüedades.

Tres décadas después lo han logrado. Su restaurante es de los mejor valorados por los clientes y, además, cruzar su puerta es adentrarse en un pequeño museo. De hecho por ahí han pasado personalidades como Vicente del Bosque.

Al hablar de restaurante de carretera no debes pensar en la típica área de servicio. Se trata de un cortijo blanco que imila la arquitectura popular andaluza del siglo XVIII.

En el interior hay tres comedores con capacidad para más de 100 personas, y los olores que vienen de la cocina te harán sentirte como en casa.

La clave del ‘Caserío de San Benito’: los mejores productos de Andalucía

Lo que hace especial a este restaurante de carretera no es únicamente su estética tradicional, sino la apuesta por el producto local y de tempoda. De hecho, cultivan sus propias verduras para convertirlas en platos caseros como la porra antequerana, las verduritas con gambas o el gazpacho.

Y lo mejor de todo es que esa calidad no afecta directamente al precio. Dispone de un menú del día por 18 euros, que ofrece hasta seis opciones de primero y segundo, postre o café incluidos.

Nuevamente, en el menú también vas a notar que estás en un restaurante típicamente andaluz: asadura, arroces mixtos, pescados, gazpachos, flamenquines de pollo…

En definitiva, en el Caserío de San Benito se han dado cuenta de que la mejor fórmula del éxito es crear un ambiente acogedor, utilizar las recetas de la abuela y conseguir que los precios no se disparen. Lo han conseguido.

El restaurante de carretera que todos los andaluces recomiendan en Antequera

Este restaurante de carretera abre casi hasta la medianoche y tiene una terraza perfecta para el verano. Sirviendo a 250 personas al día, podría haberse hecho viral por un comensal insatisfecho, pero la realidad es justo la contraria.

Una comensal daba la definición perfecta: «La comida estaba riquísima y toda la gente fue muy amable. Seguro que volveremos pronto para repetir porque estaba estupendo».

Porque entrar al Caserío de San Benito es vivir en un cuento de hadas: «El sitio es encantador desde que cruzas su gran puerta de madera y atraviesas el patio de naranjos. Se nota la calidez del lugar y la atención a cada detalle. La comida está al nivel de toda su decoración».