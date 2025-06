Pide un menú del día y su reacción al ver el ticket se hace viral: «El más lioso que me han dado en un restaurante»

Hay veces que al camarero se le escapa un recargo en la cuenta porque no le ha caído bien el comensal, pero eso es un caso particular. En esta ocasión un ticket de un restaurante se ha hecho viral por el precedente que sienta.

Normalmente cuando en un restaurante te ofrece pan, agua, vino o cerveza gratis; entiendes que el pan y el agua entran en el menú, pero que debes elegir entre un botellín y una copa de vino.

Sin embargo hay un restaurante donde han utilizado el idioma español a su favor. Esto es lo que le ha ocurrido al usuario de TikTok @julyaviles. No podía dar crédito.

El restaurante con el ticket más lioso de la historia

«Es el ticket más lioso que me han dado en un restaurante. Me han cobrado el agua», decía el creador de contenido mientras repasaba las cuentas.

Lo que le sorprendía es que le habían hecho pagar por la botella de agua cuando en principio entraba en el menú que habían pedido. Rápidamente, su compañero de comida le sacaba del error.

«Es pan, agua, copa de vino o cerveza. Es una de las cuatro a elegir: está bien», le resumía. Es decir, en el restaurante habían utilizado la conjunción disyuntiva o, para indicar que sólo se podía elegir gratis una de esas cosas.

Las quejas por el ticket viral no acaban: ¿Quién decide lo que cobran?

Ya de por sí esta forma de redactar la cuenta es llamativa. Lo más habitual en restaurantes donde incluyen estas cosas de forma gratuita es que todo venga incluido. O, al menos, que esté indicado claramente.

July tenía otra queja: «En el ticket no nos cobraron el pan y cobraron el agua. ¿Y en qué se basa esa decisión? Es un poco raro eso. Yo nunca lo había visto. Es la primera vez».

Es decir, no sólo les cobraron por cosas que creían que eran gratis, sino que realmente no les dejaron elegir cuál preferían ahorrarse. Aunque no lo sabemos, quizás la botella de agua era más barata que el pan.

A un nivel más personal, también les extrañó que no les invitasen al café, ya que el menú incluía dos postres, pero se quedaron llenos y decidieron pedir sólo uno: «Podrían haber tenido el detalle».

Las redes sociales se vuelven locas con la cuenta de este restaurante

La prueba de que este ticket es de lo más extraño es que había usuarios de TikTok que no llegaban a entender lo que estaba pasando. Aun así la opinión mayoritaria es que deberían haber pedido explicaciones al camarero.

Entre risas el comentario más repetido era «cómo iban a ofrecerte pan o agua a elegir», ya que no es una combinación muy habitual.

En un tono más serio, otros usuarios destacaban que una redacción tan liosa parecía malintencionada: «Por norma general cuando se escribe eso es porque entra gratis todo. Poniéndolo así se aprovechan de la duda».