La AEMET confirma que llegan tormentas muy fuertes: pueden ser devastadoras para los incendios

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha alertado de la llegada de tormentas muy fuertes que pueden ser devastadoras para los incendios que se están registrando en toda España. Y es que, como han advertido autoridades y servicios de emergencia, las rachas de viento, el aparato eléctrico y las altas temperaturas pueden complicar la extinción de los fuegos.

La situación más complicada se espera para esta tarde. Media España se encuentra en alerta amarilla por tormentas que irán acompañadas de granizo y de rachas muy fueres de viento. Se dejarán sentir especialmente en zonas localizadas de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra, País Vasco y La Rioja.

Meteored también ha alertado de que habrá que «prestar atención a los otros fenómenos adversos que dejarán a su paso estos núcleos convectivos. Los modelos advierten de una elevada actividad eléctrica en algunos lugares del interior coincidiendo con un riesgo muy alto o extremo de incendios».

Se activan los avisos rojos por calor extremo en el interior del País Vasco, Córdoba, Sevilla y Huelva. Esta tarde crecerán tormentas que dejarán chaparrones localmente intensos y vendavales.

Ahora mismo los incendios que más preocupan son los activos en León y Zamora, que han obligado a evacuar a unas 3.700 personas; el de Tarifa, que obligó a evacuar a unos 2.000 ciudadanos; y el de Tres Cantos, en el que falleció un hombre tras sufrir quemaduras en el 98% del cuerpo.

Por el momento, los fuegos están perimetrados pero las autoridades están especialmente preocupadas por las condiciones meteorológicas de esta tarde. Y es que el aparato eléctrico y las rachas de viento procedentes de las tormentas pueden ser determinantes para que las llamas vuelvan a avivarse.

De hecho, el incendio desatado este lunes en Tres Cantos pudo comenzar por una tormenta seca que recorrió la Comunidad de Madrid. Así lo trasladó el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, en declaraciones a los medios desde el puesto de mando.