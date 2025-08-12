Los mejores sitios de Mallorca para ver hoy las Perseidas 2025

El mejor momento para observar la lluvia de meteoros de las Perseidas, también conocidas como ‘lágrimas de San Lorenzo’, será la noche de este martes 12 al miércoles 13, aunque podrá observarse varios días antes y después.

Según ha explicado el director científico de la Fundación de Astronomía y Astronáutica de Mallorca (Fiaam), Salvador Sánchez, aunque el máximo se producirá en la mañana de este martes y por tanto no será visible, por la noche será el momento más propicio para disfrutar del fenómeno.

Este año, la fase menguante de la luna podría dificultar la visibilidad de los meteoros más débiles, por lo que los observadores deberán buscar zonas más alejadas de la contaminación lumínica y con vistas despejadas hacia el norte.

En este sentido, la tasa de meteoros será «escasa», según ha asegurado Sánchez, con entre 20 y 30 por hora, pero ha subrayado que «serán brillantes y se verán muy bien».

Recomendaciones

El director científico ha recomendado comenzar la observación a partir de las 22.00 horas, en lugares alejados de la contaminación lumínica y con el horizonte norte-noreste despejado, «mirando hacia la Serra de Tramuntana y un poco a la derecha».

Asimismo, ha aconsejado aprovechar los momentos en los que la luna, que acaba de pasar la fase llena y estará muy iluminada, se encuentre baja en el cielo para facilitar la detección de meteoros más débiles.

Además, desde la Fiaam recomiendan, si se acude a la montaña, llevar ropa cómoda, una manga larga y una esterilla o toalla para disfrutar del cielo y no usar luces que puedan molestar durante la observación astronómica.

Las Perseidas son visibles cada año entre el 17 de julio y el 24 de agosto, cuando la Tierra atraviesa la nube de partículas dejada por el cometa 109P/Swift-Tuttle. Al entrar en la atmósfera a gran velocidad, estas pequeñas partículas se desintegran y producen los destellos luminosos popularmente llamados estrellas fugaces.

Taller de observación en Inca

Por su parte, el Ayuntamiento de Inca y la Fiaam han organizado este martes una observación pública en el polideportivo Mateu Cañellas de Inca, «orientado de forma natural hacia la dirección de la lluvia de meteoros y sin obstáculos visuales», según ha asegurado el director científico de la fundación.

El evento, que comenzará a las 18.30 horas y cuenta ya con el aforo completo, incluirá la observación de la luna y Saturno con una decena de telescopios, así como explicaciones sobre el fenómeno y otros objetos del cielo nocturno.