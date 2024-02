Varios agentes de la Guardia Civil estuvieron investigando a Koldo García, el ayudante de José Luis Ábalos, y captaron conversaciones en restaurantes de Madrid hablando con un empresario sobre cómo diluir y dar al traste una inspección de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria de España. Tal como consta en documentación consultada por OKDIARIO, «el miércoles 15 de febrero de 2023, Koldo García mantuvo una reunión en el local La Chalana [una marisquería] con Juan Carlos Cueto [un empresario]. En esta reunión mantuvieron una conversación que fue escuchada por los agentes encargados del seguimiento, y en la que hablaron de la inspección que Víctor de Aldama [el presidente del Zamora CF] tiene abierta en la ONIF».

La inspección del organismo citado del Ministerio de Hacienda versaba sobre «las plusvalías obtenidas por medio de dos empresas por intermediar en la adjudicación de los contratos denunciados ante la Fiscalía Anticorrupción». La transcripción de la conversación intervenida consta en un informe de 2023 de la Unidad de la Guardia Civil Adscrita a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada (UAFAC) y de la Unidad Central Operativa (UCO). Los agentes colocaron micrófonos en la citada marisquería asturiana ubicada en el madrileño distrito de Chamartín.

Según la citada documentación judicial, el asesor gubernamental de Ábalos, con posibilidades de contactar con personas de Hacienda, emplazó a su interlocutor «a verse al día siguiente en el local Viena Capellanes de la calle Génova, donde mantuvieron un encuentro de 8 minutos».

Además, ese día posterior, el jueves 16 de febrero de 2023, tras el encuentro con Koldo García, el empresario Juan Carlos Cueto se reunió con José Luis Rodríguez en un local próximo al Ministerio de Fomento –ahora Ministerio de Transportes–. Rodríguez es subteniente de la Guardia Civil en activo y también aparece salpicado en la investigación. Figura entre los investigados por la Audiencia Nacional.

Restaurante donde se reunió Koldo con sus contactos.

«Todos estos encuentros evidencian que la relación entre los investigados va más allá de la operativa que pudieron realizar para la adjudicación de los contratos de suministro de material sanitario que dio origen a esta investigación, manteniéndose tales vínculos en la actualidad», zanjan los investigadores. El fiscal recoge otra conversación «en medio de la calle y con una duración de apenas siete minutos».

Contratos investigados

La conversación sobre la inspección de la Oficina Antifraude con Koldo García vuelve a aparecer más veces en la investigación judicial. Gracias a lo que declara el empresario Víctor de Aldama ante la ONIF, se confirma que este último está ligado al Grupo Cueto. «Teniendo en cuenta que el Grupo Cueto sería el titular real de Soluciones de Gestión SL, los contratos investigados fueron un proyecto conjunto de Juan Carlos Cueto y Víctor de Aldama», subraya el fiscal.

Esta colaboración entre Víctor de Aldama y el Grupo Cueto no se trataría de un hecho puntual. Ya en el pasado habían tenido proyectos en común. En concreto con la sociedad Businesscity SL, creada en 2010 para la compraventa e intermediación de toda clase de fincas rústicas y urbanas. Además, la información aportada por la ONIF ha permitido conocer algunos detalles de la involucración del Grupo Cueto en la ejecución de los contratos investigados, así como de su relación con De Aldama, la cual se califica de «colaboradores habituales».

«Un 10% de la operación»

Las conversaciones intervenidas a la presunta red de cobro de comisiones por contratos millonarios en plena pandemia reflejan también a dos empresarios –Íñigo Rotaeche y Juan Carlos Cueto– hablando de «un favor» que le habría pedido Koldo García y su «ex jefe», sin especificar de quién se trata. Íñigo Rotaeche afirmó que se había llevado «un 10% de la operación».

«Esto es un favor que le estaba pidiendo tu vecino (Koldo)… él y su ex jefe… y parece ser que el otro ha dicho que sí… porque le han dado otro favor a cambio», comentan en la grabación. Este es uno de los mensajes entre dos empresarios investigados al que alude uno de los autos del juez Ismael Moreno, apoyado en trabajos de la Guardia Civil, y que salpica a Koldo García y a uno de sus ex jefes, presumiblemente el ex ministro socialista José Luis Ábalos.

El juez Ismael Moreno cita ese mensaje para mostrar cómo los investigados conversaron «sobre otros participantes en los hechos», tras saber que la Agencia Tributaria tenía en marcha la citada inspección en torno a sus empresas.

Unos meses antes, en septiembre de 2023, ambos empresarios mantienen otra conversación «de la que se infiere que habrían pagado una comisión encubierta» al presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama.