Tebas confirma que seguirá maltratando a los equipos españoles de la Champions con los horarios

La Liga ha publicado los horarios correspondientes a la cuarta jornada de la Liga EA Sports. La competición que dirige Javier Tebas ha confirmado el día y la hora a la que se disputarán seis de los 10 encuentros, dejando a los cuatro equipos españoles que disputan la Champions League a expensas del calendario del torneo continental. Dos de estos equipos saldrán perjudicados por la decisión, ya que hay dos partidos programados para el domingo, el primero de ellos a las 16:15 horas y el segundo a las 21:00. En lugar de disputar los cuatro encuentros el sábado, la Liga ha optado por esta distribución.

El calendario no perdona, ya que la cuarta jornada liguera supone la vuelta al fútbol de clubes tras el primer parón de selecciones de la temporada. Por tanto, los internacionales de Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club tendrán que poner en riesgo su físico si encadenan los compromisos de selecciones con los partidos de Liga y la primera jornada de la fase de liga de la Champions League. El calendario de la máxima competición continental, inmersa en estos momentos en su fase previa, se conocerá el próximo 28 de agosto.

En el comunicado emitido por la Liga en relación a los horarios de la cuarta jornada de la Primera División no se cierra la puerta a posibles cambios. «Se intentarán encajar los partidos de los equipos participantes en la UEFA Champions League en las franjas disponibles de la jornada 4 de la Liga EA Sports, intentando en la medida de lo posible que no haya afectación a otros partidos ya programados», ha anunciado la competición en su página web.

Por tanto, los duelos entre Atlético de Madrid y Villarreal CF, FC Barcelona y Valencia CF, Athletic Club y Deportivo Alavés y el Real Sociedad – Real Madrid estarán a la espera de la publicación del calendario de la Champions League. El elegido para disputar su partido el domingo a las 21:00 horas podría tener tan sólo 72 horas de descanso antes de su duelo europeo, que debería celebrarse el miércoles.

Javier Tebas y el calendario del fútbol

Las disputas entre los equipos españoles, especialmente el Real Madrid, y Javier Tebas por el calendario son ya habituales. Como máximo representante de esta ‘guerra’ contra el mandamás del fútbol español se sitúa un Real Madrid que ha tenido su última disputa con Tebas recientemente. El conjunto blanco pidió aplazar su debut liguero ante Osasuna, previsto para el 19 de agosto. Osasuna, rival de los merengues, y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) estaban de acuerdo con la decisión. Finalmente, el Juez Único de Competición desestimó las alegaciones del Real Madrid, que se estrenará en Liga en el horario previsto.

Tanto Osasuna como la AFE criticaron la negativa del aplazamiento. David Aganzo, presidente del sindicato, señaló a Javier Tebas y alegó «criterios no deportivos» que motivaron la decisión. Por su parte, Sergio Herrara, portero de Osasuna, empatizó con la situación del Real Madrid, que tan sólo contará con dos semanas de pretemporada antes de su estreno en el Santiago Bernabéu.