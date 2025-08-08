‘Vamos a ver’ intenta hablar con la influencer que corre por «barrios chungos de Barcelona»: «¿Hay presupuesto?»

Mariona Pujol es una influencer que acumula cientos de miles de seguidores en sus redes sociales gracias a su contenido de deportes y, también, por ser jugadora de la Queens League, la versión femenina de la liga creada por Ibai Llanos y Gerard Piqué. Hasta hace apenas unas horas era conocida sólo en el mundo virtual, pero para el gran público era una total y absoluta desconocida que podía caminar por la calle sin problemas. Su fama ha llegado debido a un vídeo viral en el que se ‘arriesga’ a correr por Hospitalet de Llobregat, en concreto por el barrio de La Florida, anunciado que comenzaría a hacer deporte por los «barrios más chungos de Barcelona». Tras la polémica, el programa Vamos a ver se ha intentado poner en contacto con ella, pero la respuesta ha sido de lo más sorprendente, pensando que sería una colaboración publicitaria con una marca.

La influencer ya ha borrado el vídeo de todas sus cuentas después de las enormes críticas que ha recibido por su «clasismo» y mofarse de los vecinos de un barrio popular. Entre sus frases para el recuerdo, junto a su amiga, se puede escuchar como han tenido que soportar miradas de los transeúntes, además de algún que otro «guapa» que les dedicaron durante su trayecto. Pero, sin duda, lo peor para ellas ha sido tener que aguantar el olor «a kebab» de la calle y el no ver a nadie más haciendo deporte como ellas. Pese a que parecía un deporte de riesgo, ambas pudieron volver sanas y salvas a sus casas.

Tras viralizarse, ha decido borrar todo rastro de ese vídeo y ofrecer unas ligeras disculpas al principio de otro de sus challenges. «Mi intención no era para nada ofender a nadie y pido perdón porque ha sido de muy mal gusto por mi parte. Soy humana y, a veces, los humanos la cagamos», ha dicho mientras muestra uno de sus ejercicios en la piscina.

Tras la indignación general, muchos han sido los medios que han querido hablar con ella, siendo el programa Vamos a ver, de Telecinco, uno de los que ha mostrado su interés por hacerle una entrevista. Aunque han podido charlar con ella, todo ha sido fuera de cámaras, ya que la joven ha pedido una remuneración económica por su entrevista.

Tal y como ha explicado una de las periodistas del programa matinal, a Mariona Pujol se le ha ofrecido la opción de pedir disculpas ante las cámaras de uno de los programas con más audiencia de la televisión, pero la respuesta de ella ha sido de lo más sorprendente. «¿Hay presupuesto?», esa fue su respuesta ante la propuesta.

Como si de una exclusiva para De Viernes se tratase, la influencer ha tratado de sacar rédito a un escándalo. Al recibir una respuesta negativa, ha rechazado aparecer, dejando claro que su intención no es pedir perdón en ningún momento, ya que lo ha hecho de forma muy discreta, casi obligada, en mitad de uno de sus vídeos en Instagram y TikTok.

Se trata de una actitud que hemos visto miles de veces entre los famosos, especialmente entre los habituales de Telecinco, que están en todo su derecho de aceptar o no sus propuestas. Igual que se critica a los famosos del corazón por este tipo de comportamientos, no hay que dejar de hacerlo de los que lo hacen en las redes sociales, como es el caso de Mariona Pujol.