Koldo pide al juez que no investigue los contratos de Jésica en empresas públicas y sus viajes con Ábalos

Koldo García pide al juez que no investigue los contratos de Jésica en las empresas públicas Ineco y Tragsatec y los viajes oficiales cuando José Luis Ábalos era ministro de Transportes. «No es objeto de esta causa los viajes privados de Jésica Rodríguez ni los oficiales de un ministro», expone su defensa en un escrito de alegaciones al que ha tenido acceso OKDIARIO. También solicita que no se investigue la contratación de su hermano, Joseba García, en una empresa pública. Koldo intenta así frenar las peticiones de diligencias de la acusación popular dirigida por el PP que pedía investigar, a raíz del testimonio de Jésica, su relación con el ministro.

«Ninguna de las diligencias ahora peticionadas por las acusaciones populares guarda una relación directa con el objeto de investigación, desbordando manifiestamente el motivo de la incoación de la presente causa especial, lo que no puede aceptarse en ningún caso, puesto que, como ya se ha puesto de manifiesto en otras ocasiones, supone una evidente intención de plantear una investigación prospectiva que no puede ser aceptada por los investigados, al suponer la evidente vulneración de sus más esenciales derechos fundamentales inherentes a la condición procesal que ostentan en el procedimiento», expone la defensa de Koldo.

La defensa de Koldo considera que las peticiones de diligencias «ya se encuentran agotadas, finalizadas y debidamente practicadas en el procedimiento», por lo que el juez no debe acordar la práctica de las mismas. Su defensa explica que las contrataciones de Jésica ya han sido aclaradas por las dos empresas.

«Insistir injustificadamente en la ampliación de dicha diligencia no sólo no obedece a Derecho, sino que supone una clara injerencia en la condición de investigado de mi representado, toda vez que se acordarían, de entenderlo así la Excma. Sala, una serie de diligencias cuya práctica únicamente interesa a los fines de la acusación popular, y no a los fines legalmente exigibles, que deben ser tendentes al esclarecimiento de los hechos», concluye el abogado de Koldo.

Los viajes

Koldo se detiene en los múltiples viajes que José Luis Ábalos hizo durante su etapa en el ministro a los que, al menos en una decena de ellos, acudió Jésica Rodríguez, según su testimonio ante el juez. Se apoya en el testimonio de la secretaria de Ábalos en el ministerio, Ana María Aranda, que negó que desde dicha institución no se gestionaban los viajes de Jésica Rodríguez, ni la misma iba en la delegación de Gobierno que acompaña a dichos desplazamientos.

En esta misma línea, la defensa de Koldo considera que en el procedimiento existen elementos suficientes para conocer quien no pagaba los viajes de Jésica. «Salvo que consideremos que miente el actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible y que la auditoría que se ha efectuado es imprecisa o falsa», expone su abogado.

Y matiza: «Por tanto, el hecho de que la acusación popular no esté conforme con el resultado de dicha declaración, no justifica que insista en la práctica de nuevas diligencias en la creencia de que las mismas arrojarán el resultado que a la misma interesa, cuando la información relevante al objeto de la presente instrucción en relación con los viajes oficiales ya ha sido debidamente incorporada y puesta de manifiesto».

Noticias periodísticas

También incide en que no deben aceptarse como fuente de pruebas noticias periodísticas que, a su juicio, no cuentan con análisis jurídico. Tacha de «tendenciosos» los escritos presentados por la acusación popular del PP basándose en estas noticias, las cuales no especifica cuáles son en concreto ni quién las firma. También insiste en que la acusación popular no puede basarse en la declaración como testigos de Jésica en el Tribunal Supremo y que no puede utilizarse como una fuente para pedir pruebas.

«No puede aceptarse como motivación legítima la publicación de una noticia en prensa, tampoco puede ser justificación suficiente la transcripción de una declaración practicada en instrucción, como expone la acusación popular en su escrito, limitándose a reproducir y transcribir algunos pasajes de la declaración prestada por Jésica Rodríguez el pasado 27 de febrero de 2025. Una mera transcripción de una serie de manifestaciones no ofrece ningún argumento adicional para interesar la práctica de alguna diligencia de investigación», concluye la defensa de Koldo García.