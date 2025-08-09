Roban al líder del PP en Barcelona mientras hablaba de la «inseguridad» de la ciudad con unos vecinos

El líder del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha denunciado este sábado el robo de objetos personales de la guantera de su moto, en una visita a un barrio de la capital catalana.

En un vídeo que ha difundido en las redes sociales, Sirera ha mostrado cómo los ladrones le han forzado la guantera de la motocicleta llevándose varios objetos que guardaba en el interior.

«Tras una reunión con vecinos por la inseguridad en Sant Antoni, me han forzado la guantera de la moto y me han robado. Barcelona se ha convertido en un paraíso para los delincuentes», ha denunciado.

Se da la circunstancia de que Sirera se había desplazado en la mañana de este sábado a un barrio de la ciudad para «hablar con vecinos y comerciantes sobre la inseguridad en el barrio».

Ha sido al volver cuando se ha dado cuenta de que su moto había sido forzada.

«Cuando llego a mi moto, tenía la guantera forzada. Me faltaban varias cosas. Y suerte que había una nota de la Floristería Bausà, de la calle Viladomat, que me han dicho que tenían el mando del parking y el libro de instrucciones de la moto», ha narrado. Le han sustraído unas gafas y el cable para cargar su teléfono móvil.

En este contexto, Sirera ha exigido al alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, que «se tome en serio el tema de la delincuencia» en la ciudad y «saque a la calle a los 80 agentes de la Guardia Urbana que en estos momentos están vigilando edificios municipales y que los sustituya por agentes de seguridad privada».

En su opinión, es necesario tener «toda la policía posible en la calle», garantizando la seguridad de los barceloneses y de quienes visitan la ciudad.