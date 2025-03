La vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Política Social del PP, Ana Alós, ha expuesto la «hipocresía» del Gobierno de Pedro Sánchez desde la puerta del edificio Torre de Madrid, en la madrileña Plaza de España, donde vivía Jésica Rodríguez, ex pareja de José Luis Ábalos escogida de entre un catálogo de prostitutas por quien fuera ministro de Fomento y ex número tres del PSOE. Allí terminará las manifestaciones por el 8M, Día de la Mujer. Alós ha expuesto la contradicción de que este sea el lugar para leer el manifiesto feminista, a escasos metros de la casa de Jésica, «una chica que ejercía la prostitución», tal y como ha señalado la dirigente popular y donde Ábalos «tocaba el teléfono» para «recibir esos servicios».

Alós ha definido como «paradójico» que el final de la manifestación sea en la Plaza de España. Una protesta «a la que van a acudir ocho miembros ministros del Gobierno de España para reivindicar esto», recuerda la política del PP. «A estos ministros, hoy la pancarta del feminismo de la igualdad se les tendría que caer de las manos», ha apostillado.

Y es que, precisamente, la manifestación de la Comisión 8M, a la que acuden altos cargos del PSOE y que tiene lugar la mañana de este sábado, terminará en la plaza en la que se ubicaba el piso pagado por la trama a la ex pareja de Ábalos: Plaza de España. Allí se encuentra el edificio Torre de Madrid, donde Ábalos pagó con dinero público un piso a Jésica Rodríguez. A escasos metros de este lugar, clave en la trama por la que está imputado el ex número dos de Sánchez, sus ex compañeros de partido y Gobierno se manifestarán por la igualdad entre hombres y mujeres.

El PSOE anunció que participaría en la marcha de la Comisión 8M, si bien la ministra socialista de Igualdad, Ana Redondo, indicó que estaría presente tanto en esta como en la del Movimiento Feminista de Madrid, a la que no acudirá el partido del Gobierno como grupo. Ambos recorridos ya están delimitados y con un punto en común en el final, la Plaza de España, emblemático lugar madrileño en el que vivió Jésica, la novia de Ábalos, en un piso conseguido por el empresario Víctor de Aldama y a las puertas del que se lee el manifiesto feminista con el que se pone punto y final a la manifestación.

Manifiesto ante la casa de Jésica

La manifestación de la Comisión 8M, con la presencia de destacados miembros del Gobierno y también de partidos de la izquierda radical, se define bajo el lema «Feministas antirracistas, ¡A las calles! Nos va la vida en ello» pero, paradójicamente, tendrá su punto álgido, lectura del manifiesto feminista del 8M incluido, en una Plaza de España en la que la novia de Ábalos disponía de un piso pagado con dinero público.

Casos como el de la trama que involucra a José Luis Ábalos, y los presuntos delitos de índole sexual, que salpican dos ex miembros de Podemos Íñigo Errejón y Juan Carlos Monedero, marcan la cita de este sábado. No se espera referencia alguna a estos casos dentro de un día en el que se defenderán los derechos de la mujer por parte de partidos que al mismo tiempo tapan las fechorías de sus militantes.