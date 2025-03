Un hombre desde un balcón ha gritado a las manifestantes que estaban marchando por las calles de Barcelona con motivo del 8M, Día de la Mujer: «¡Viva Monedero, viva Ábalos, viva Errejón!». Las mujeres han reaccionado usando los silbatos para tratar de callar al joven que estaba recordando los casos de varios políticos de izquierdas que exponen las contradicciones respecto a sus discursos feministas: Íñigo Errejón, ex portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados; Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, y José Luis Ábalos, quien fuera ministro de Fomento y ex secretario de Organización del PSOE.

La actriz Elisa Mouliaá denunció a Errejón por agresión sexual después de que el que fuera diputado de la formación de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, dejara todos sus cargos, asediado por varias acusaciones anónimas de violencia sexual en redes sociales. El que fuera también fundador del partido morado alegó, en un comunicado en sus redes sociales, que su renuncia se debía a una «contradicción» entre el personaje y la persona y culpaba a «la forma de vida neoliberal».

El caso Monedero estalló después de que se conocieran unos audios en los que Sergio Gregori, cofundador de Canal Red, la televisión de Pablo Iglesias, desvelaba que varias mujeres le habrían contado episodios violentos vividos con el ex dirigente podemita que podrían ser incluso considerados como «agresión sexual».

La Universidad Complutense de Madrid abrió una investigación a Monedero, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas, tras recibir una denuncia por acoso sexual de una alumna, poco después de que se publicaran estos mensajes. Esto ocurrió después de que el partido morado reconociera que apartó de la actividad a Monedero al tener conocimiento, en 2023, de testimonios de mujeres que le acusaron de agresión sexual.

Manifestación ante el piso de Jésica

Por su parte, José Luis Ábalos, el que fuera mano derecha de Sánchez, está siendo investigado en el Tribunal Supremo por presuntas mordidas en la adjudicación de contratos para las compras de mascarillas durante los peores meses de la pandemia. La trama que estaría implicada en el presunto amaño de contratos habría pagado el piso de la ex pareja del que fuera ministro, Jésica Rodríguez, a quien escogió de un catálogo de prostitutas. La Fiscalía Anticorrupción consideró en un escrito que esos pagos constituían «poderosos indicios» de un «delito de cohecho».

Precisamente, la manifestación de la Comisión 8M, a la que acuden altos cargos del PSOE y que tiene lugar la mañana de este sábado, terminará en la plaza en la que se ubicaba el piso pagado por la trama a la ex pareja de Ábalos: la madrileña Plaza de España. Allí se encuentra el edificio Torre de Madrid, donde Ábalos pagó con dinero público un piso a Jésica Rodríguez. A escasos metros de este lugar, clave en la trama por la que está imputado el ex número dos de Sánchez, sus ex compañeros de partido y Gobierno se manifestarán por la igualdad entre hombres y mujeres.