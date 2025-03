La Fiscalía de Vigo traslada a Madrid una denuncia contra Irene Montero por encubrir a Monedero

La Fiscalía del Área de Vigo ha decidido trasladar una denuncia presentada contra destacados miembros de Podemos como Irene Montero, Ione Belarra y Ángela Rodríguez Pam a la Fiscalía Provincial de Madrid tras considerar que los hechos ocurrieron en la capital. Esa denuncia fue presentado por la plataforma ciudadana Xuntos y contiene graves acusaciones contra varios dirigentes del partido por encubrir a Juan Carlos Monedero en casos de posible acoso sexual.

La denuncia recoge testimonios de militantes que describen comportamientos inadecuados dentro de la formación política. Ayme Román, Lola Sánchez Caldentey y Raquel Ogando figuran como principales testigos, aportando declaraciones sobre presuntos incidentes de acoso sexual protagonizados por Monedero, cofundador del partido morado y profesor en la Universidad Complutense de Madrid.

El escrito señala directamente a las ex ministras Montero y Belarra y a la ex secretaria de Estado y ex responsable de feminismos de Podemos Ángela Rodríguez Pam como conocedoras de estos hechos, pero que presuntamente no tomaron las medidas apropiadas. Según la documentación, estas dirigentes tendrían conocimiento de los acontecimientos desde septiembre de 2023, sin haber dado traslado a las autoridades competentes.

Las acusaciones van más allá de los presuntos incidentes individuales. Se argumenta que existió un posible encubrimiento institucional, con declaraciones públicas que parecen minimizar la gravedad de las denuncias. Irene Montero manifestó públicamente que «ante la violencia sexual es habitual mirar para otro lado», una frase que cobra especial relevancia en el contexto de la denuncia.

La Fiscalía de Vigo ha realizado un análisis detallado de la denuncia y ha determinado su inhibición. Los motivos principales son que no todos los denunciados son aforados y que los presuntos hechos habrían ocurrido en Madrid. Por tanto, consideran que la Fiscalía Provincial de Madrid es el órgano competente para conocer y tramitar la investigación. «El fiscal decretará el archivo de las actuaciones cuando el hecho no revista los caracteres de delito», indica el decreto de incoación e inhibición consultado por OKDIARIO. Por tanto, el fiscal jefe de Vigo ve indicios delictivos y acuerda abrir diligencias y enviarlas a Madrid, a la fiscalía provincial dirigida por Pilar Rodríguez, fiscal imputada en el caso de los emails filtrados contra el novio de Isabel Díaz Ayuso.

El caso involucra testimonios que describen diversos incidentes, desde encuentros incómodos hasta situaciones de presunto acoso sexual. Raquel Ogando, ex militante del partido, ha declarado que «varias mujeres habían denunciado internamente presuntos abusos» que fueron sistemáticamente silenciados.

Tres delitos

La denuncia solicita formalmente una serie de diligencias, incluyendo la recopilación de pruebas audiovisuales, declaraciones de testigos y una investigación exhaustiva de los hechos. Se invocan varios artículos del Código Penal relacionados con la omisión del deber de socorro, el encubrimiento y posibles delitos contra la libertad sexual.

El caso adquiere especial relevancia por tratarse de un partido que históricamente se ha presentado como abanderado de los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia de género. En plena semana del 8M, día de la mujer, queda evidenciada la contradicción entre el discurso público y las acusaciones internas, lo que genera una profunda crisis de credibilidad.

La Fiscalía de Madrid tendrá ahora la responsabilidad de investigar a fondo las acusaciones. Mientras tanto, el partido Podemos defiende que actuó correctamente y que apartó a Monedero cuando conoció las acusaciones. Sin embargo no le suspendieron de militancia ni enviaron el caso a la Justicia. De hecho Belarra dirigió mensajes cariñosos por redes sociales a Monedero tras ser apartado de la fundación del partido que dirigía.

Este caso se suma al de Íñigo Errejón que se instruye en un juzgado de Plaza de Castilla. En el caso de Monedero, si la Fiscalía de Madrid ve indicios de delito podría llamar a declarar a las víctimas de Monedero como se hizo –en su caso en la Fiscalía de la Audiencia Nacional– con Luis Rubiales y la futbolista Jenni Hermoso. Tras ello podría presentar la correspondiente querella en los tribunales contra, en su caso, Monedero, Montero, Belarra y Pam.