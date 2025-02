El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero ha negado este viernes las acusaciones de acoso sexual a varias mujeres y ha asegurado que la formación morada «tendrá que aclarar cosas» sobre cómo fue su salida del partido, después de las declaraciones de Ione Belarra en las que confirma que fue apartado nada más conocer las denuncias.

El podemita ha tratado de defenderse de las acusaciones de acoso sexual asegurando que, «obviamente», no tiene nada que ver. «Siempre he dado la cara, no tengo nada que ocultar», ha manifestado 24 horas después de conocer que la Universidad Complutense de Madrid – donde es profesor de Ciencias Políticas- ha abierto una investigación tras recibir una denuncia de una alumna.

Así las cosas, Monedero ha manifestado que dará «todas las explicaciones que hagan falta cuando todo se aclare» en relación a su caso y a las denuncias y la investigación que ha iniciado la universidad en la que imparte clase.

Además, en clara referencia a Íñigo Errejón, el cofundador de Podemos ha manifestado en declaraciones al programa En boca de todos: «Yo tengo una ventaja, no tengo una persona y un personaje, solamente soy la misma persona». Y es que Errejón habló de una «contradicción entre persona y personaje» cuando anunció que dejaba la política tras destaparse varias denuncias contra él.

Por último, Monedero ha lanzado un dardo a Podemos, partido al que perteneció de manera oficial hasta 2023 y que ahora presume de haberle apartado de la formación cuando se enteró de que había denuncias hacia él por acoso sexual. «Tendrán que aclarar cosas», ha deslizado, respondiendo a una cuestión sobre si se fue él o le echó la formación morada.

Las denuncias contra Monedero

El caso de las denuncias por presunto acoso sexual ha puesto contra las cuerdas al asesor del sátrapa venezolano Nicolás Maduro. Así lo refleja una conversación por chat entre dos figuras feministas: Raque Ogando, ex miembro de Podemos, y la influencer Ayme Román a la que ha tenido acceso OKDIARIO. Otro caso Errejón que desenmascara la hipocresía de Podemos y de sus actuales dirigentes que «lo sabían» pero prefirieron ocultarlo.

Las conversaciones entre las colaboradoras de Podemos tuvieron lugar los días 18 y 23 de abril de 2023. Dos meses más tarde, Yolanda Díaz hizo oficial que fundaba el Movimiento Sumar fragmentando Unidas Podemos, que se veía de nuevo en crisis tras perder a su máxima referente. Los chats revelan que el entorno de Podemos conocía los supuestos casos de acoso sexual por parte de Monedero desde hace años.

En la conversación, revelada por OKDIARIO, se mencionan varios incidentes escabrosos, incluyendo un acto de masturbación por parte de Monedero durante un encuentro con una víctima. Según las participantes del chat, tanto Irene Montero como Pablo Iglesias estaban enterados de las conductas perversas de su amigo Juan Carlos Monedero. Específicamente, Ogando menciona: «A Irene la admiro, pero lo sabe perfectamente», añadiendo que «Pablo desde luego» también estaba al tanto. «Claro que estaban al tanto», responde con contundencia una de ellas.

La conversación surge en el contexto de un proyecto propuesto por Sergio Gregori, cofundador de Canal Red, la televisión de Pablo Iglesias, y actual secretario general del Sindicato de Periodistas de Madrid. Gregori propone crear comisiones en los periódicos para investigar casos de abuso sexual en las redacciones. Las mujeres comentan que «Monedero debería tener su momento MeToo».

Todo saltó por los aires el pasado 19 de febrero, cuando se hizo público un audio de Gregori, en el que desvelaba que varias mujeres le habrían contado episodios violentos vividos con el ex dirigente podemita que podrían ser incluso considerados como «agresión sexual».

«Me contó cosas muy fuertes de Juan Carlos, de baboseo, cosas que tal como me las contó suenan a agresión sexual (…)», llega a reconocer el periodista Sergio Gregori en un audio. Este audio fue enviado por WhatsApp a la militante Raque Ogando y hace referencia a una conversación entre ambos sobre Juan Carlos Monedero y otras dos chicas.

El audio dice lo siguiente: «Esto lo sé yo desde hace mucho tiempo. A mí, ‘X’ (nombre de una de las chicas) me contó cosas muy fuertes de Juan Carlos, cosas de baboseo, cosas que tal como me las contó suena a agresión sexual, que es grave, y ella es la que ha decidido que no quería que eso trascendiera a la esfera pública… Como ‘X’ no quiso denunciar nada yo seguí manteniendo una relación normal y cordial con Monedero».

Además, en la grabación, que ha publicado el diario ABC, el ex colaborador de Pablo Iglesias llega a decir que lo que se va contando de Juan Carlos Monedero «con más que rumores» y que lo que él sabe a través de varias mujeres «es mucho más de lo que había oído sobre Errejón».