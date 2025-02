Quién es Juan Carlos Monedero: edad, pareja, dónde vive, quién es su padre y por qué se fue de Podemos

Juan Carlos Monedero es uno de los políticos de mayor calado vinculado a Podemos, partido del que fue cofundador y en el que, durante mucho tiempo, fue de la mano de Pablo Iglesias, Irene Montero o Íñigo Errejón. Además de su trayectoria política también se conoce a Monedero por su faceta profesional de profesor en la Universidad Complutense de Madrid, donde se ha abierto una investigación sobre él a raíz de denuncias por acoso sexual.

A continuación, hablamos del lado más desconocido de Juan Carlos Monedero, incluyendo lo que se sabe de su familia y su padre, su pareja, dónde nació, dónde vive y por qué se marchó de Podemos. Todo sobre uno de los políticos de la izquierda radical española que más titulares ha provocado y que se encuentra ahora investigado por acoso sexual.

Qué edad tiene y cuánto mide

Juan Carlos Monedero nació el 12 de enero de 1963, por lo que en la actualidad tiene 62 años. El ex de Podemos y cofundador del partido lleva muchos años en el primer plano político, pero su edad es notablemente superior a la de ex compañeros de partido como Errejón o Iglesias. Respecto a su altura, según varios portales Monedero mide 1’71 metros, mientras que su peso se desconoce.

La pareja actual de Monedero y su idea sobre los hijos

No se conoce novia actual a Juan Carlos Monedero, quien no tiene hijos y siempre ha sido celoso de su intimidad. El profesor y ex político afirmó hace unos años en una entrevista que no pensaba «abrirle la puerta al monstruo», en referencia al amor, y también había confesado que lo había pasado muy mal en relaciones pasadas que, sin embargo, se desconocen.

Su relación con Maduro y Venezuela

Juan Carlos Monedero es uno de los grandes defensores del Gobierno de Venezuela y de Nicolás Maduro. A lo largo de los años, ha presumido de un sistema que tanto él como otros políticos de Podemos han buscado implantar sin éxito en España y a comienzos de 2025, fue el único español presente en la autoproclamación de Maduro, donde se dejó todo para poder dar la mano y felicitar al dictador venezolano.

Quién es el padre de Juan Carlos Monedero

El padre del político ex de Podemos, Salvador Monedero, murió en el año 2023 a los 91 años de edad. Lo más destacado, teniendo en cuenta la ideología de Juan Carlos, es que su padre era un claro admirador de VOX, partido radicalmente opuesto en ideología a la extrema izquierda que defendía Monedero. «¡Cuánto discutí con él!», escribía Juan Carlos tras el fallecimiento de Salvador Monedero, para dejar también claro que consideraba a su padre un gran trabajador y un hombre «honesto».

Juan Carlos Monedero junto a su padre. (Foto: Juan Carlos Monedero)

Qué estudios tiene y dónde trabaja Juan Carlos Monedero

Además de la política nacional, Juan Carlos Monedero se ha dedicado, como trabajo principal, a la docencia, en la Universidad Complutense de Madrid y en concreto en la Facultad de Ciencias Políticas. A través de la facultad, Monedero se ha hecho un hueco en el claustro de profesores más conocidos, pero también ha visto cómo se abre una investigación sobre él debido a denuncias por acoso sexual de alumnas del centro.

Por qué se fue de Podemos

Monedero abandonó Podemos de manera definitiva en septiembre del año 2023, después de que, de manera entonces oficial, dejara el Instituto República y Democracia. Después de la denuncia por acoso sexual que salió a la luz pública en febrero de 2025, el partido podemita reconoció que apartó a Juan Carlos Monedero por este motivo dos años atrás. Sin embargo, Ione Belarra, entre otros cargos del partido, desearon entonces públicamente lo mejor al político denunciado.

Las acusaciones de acoso contra Monedero

La Universidad Complutense de Madrid abrió una investigación a Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas, tras recibir una denuncia por acoso sexual de una alumna. La Complutense ha activado el protocolo en una noticia conocida el 20 de febrero de 2025, horas después de que el partido podemita reconociera que apartó de la actividad a Monedero al tener conocimiento, en 2023, de testimonios de mujeres que le acusaron de agresión sexual.