Podemos reconoce ahora que ocultó los testimonios de mujeres contra Monedero por agresión sexual

Podemos ha reconocido este jueves que apartó de la actividad del partido a Juan Carlos Monedero al tener conocimiento, en 2023, de los testimonios de mujeres que lo acusaron de agresión sexual. Con esta afirmación el partido del que Monedero fue cofundador reconoce, implícitamente, que ocultó dichas denuncias, que han trascendido este miércoles. Monedero no ocupaba ningún cargo en la dirección desde 2015 y en mayo de 2023 abandonó el Instituto República y Democracia (think tank) «de acuerdo con Ione Belarra», explicó en su momento, aunque no mencionó ningún tipo de queja. A eso se suma que, en realidad, Monedero se marchó voluntariamente de la fundación el 19 mayo de 2023, antes de las denuncias, según publica Europa Press. El ex podemita se ha defendido de todo ello con el argumento de ser un «defensor» de la ley del sólo sí es sí que ha dejado en la calle a miles de abusadores.

Desde la formación defienden haber actuado «desde el primer minuto», cuando recibieron dos testimonios contra el politólogo, es decir, en 2023. Fue entonces cuando les llegó un correo electrónico en el que se pedía que el partido actuase de forma interna por los comportamientos que señalaba de Monedero, entre ellos presuntos tocamientos, que podrían «ser violencia sexual», tal y como interpretaron.

En ese mismo periodo llegó otro correo electrónico, esta vez remitido a varios miembros de la dirección de Podemos, que recogía un testimonio de otra mujer que aseguraba haber sido víctima de violencia sexual por parte del politólogo. Fue ésta, reconocen nuevamente, quien pidió en su escrito, «expresamente», que se actuara a nivel interno para que Monedero no participara más en los actos del partido.

Podemos, que siempre se ha presentado como el partido abanderado del feminismo, indica que «la prioridad de la organización ha sido en todo momento cumplir con su obligación de ser un espacio seguro para todas las mujeres», a pesar de que guardaron silencio sobre los testimonios.

Así, dejaron de convocar a Monedero a las actividades del partido. Relatan que trasladaron los escritos a la Comisión de Garantías, la cual ofreció «una vía confidencial y segura» a la presunta víctima para que explicara más en detalle los hechos, aunque «no obtuvo respuesta».

Monedero ha reaccionado a las informaciones que lo señalan y se ha referido a sí mismo como una víctima al asegurar que ha estado «sufriendo denuncias falsas» derivadas de «rumores» durante 12 años. Según el politólogo, se trata de una campaña orquestada con la intención de hacerle daño. Incluso ha llegado a argumentar que es un defensor de la ley del sólo sí es sí.

El escándalo de Monedero se suma al de Íñigo Errejón como uno de los casos que ha revolucionado y perturbado el escenario de la izquierda, completamente enfrentada. Ha ocurrido después de que este miércoles se hiciera público un audio en el que Sergio Gregori, cofundador de Canal Red -la televisión de Pablo Iglesias- desvela que varias mujeres le han hecho participe de episodios violentos que habrían sufrido por parte del ex dirigente de Podemos. En las grabaciones publicadas por ABC pronuncia términos como «baboseo» o «salido» o «narcisista»: «Es mucho más de lo que había oído sobre Errejón».

La denuncia de Lola Sánchez Caldente

Apenas dos días antes, la eurodiputada de Podemos Lola Sánchez Caldente acusó directamente a Monedero, y a Pablo Iglesias, de ser unos machistas. Del primero dijo que «está salido» y que la «empotró contra la pared»-como a «otra compañera»- en una ocasión que se fueron «a tomar unas copas». En cuanto a Iglesias, lo tacha de «cobarde», «narcisista de libro» y «ególatra», además de apuntar varias infidelidades del ex líder de Podemos a Irene Montero. «Son acosadores de mujeres», decía de manera contundente.

La carta de Monedero