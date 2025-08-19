La Policía Nacional ha detenido a un menor de edad acusado de ser autor de siete incendios iniciados en el mes de agosto en barrios de Santiago de Compostela – Vidán y A Rocha-.

Su arresto se produjo en el marco de las actuaciones llevadas a cabo por funcionarios de la Comisaría de Policía Nacional en Santiago de Compostela, en colaboración con la Policía Local, para la prevención de incendios.

En concreto, entre los días 7 y 17 de agosto se detectaron varios inicios de incendio en los barrios de Santiago de Vidán y La Rocha por lo que se intensificaron las patrullas en la zona mencionada.

Fruto de la presencia policial y de la colaboración ciudadana, se ha procedido a la detención de un menor, residente en los barrios mencionados, como presunto autor de los delitos de incendio investigados. Al detenido, le fueron intervenidos dos mecheros.

La zona afectada por los siete incendios detectados y en los que ha participado el servicio forestal de extinción de incendios y los bomberos, ha sido de 1,36 hectáreas aproximadamente de extensión.

Detenidos

Cuatro personas más fueron detenidas el fin de semana por incendios forestales, lo que eleva las detenciones a un total de 32 desde el pasado 1 de junio y hasta la medianoche del pasado domingo, según ha informado el Ministerio del Interior.

Además, el número de investigados por los fuegos asciende a 93, según los datos trasladados en la reunión mantenida este martes por el Comité Estatal de Coordinación (Cecod) contra los incendios.

La Policía Nacional ha detenido a nueve personas y ha investigado a otras ocho, mientras la Guardia Civil ha arrestado a 23 personas y ha investigado a 85.

En total, 32 personas han sido detenidas desde el pasado 1 de junio, en medio de la ola de incendios que calcina grandes áreas del país y que han quemado 382.607 hectáreas, el equivalente a toda la isla de Mallorca, según los datos que arroja el programa europeo Copernicus.