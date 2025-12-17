Adiós a aparcar gratis en Madrid: el nuevo cambio en los parquímetros y el horario SER que nadie esperaba

El Ayuntamiento de Madrid ha activado el proceso para llevar los parquímetros a más barrios de la ciudad. La Junta de Gobierno ya ha dado el primer visto bueno a la modificación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, un paso que permitirá a los vecinos de hasta 22 zonas decidir si quieren o no el SER en sus calles. Si salen adelante esas votaciones, el estacionamiento regulado seguirá avanzando fuera del centro, con consecuencias directas en el día a día de miles de conductores.

Aunque no será inmediato, el proceso ya está en marcha y marca un antes y un después para muchos distritos donde, hasta ahora, aparcar sin pagar todavía era posible. La nueva normativa permite que más zonas de siete distritos se incorporen al Servicio de Estacionamiento Regulado. En total, se contempla la creación de hasta 77.492 nuevas plazas verdes y azules, una cifra que da una idea clara del alcance del cambio. De esos 22 barrios, en 17 el SER llegará por primera vez. En los cinco restantes, la regulación se ampliará para completar áreas que habían quedado fuera de la ordenanza y que estaban sufriendo el conocido efecto frontera. Es decir, calles sin parquímetros colapsadas por coches procedentes de zonas ya reguladas.

Adiós a aparcar gratis en Madrid: el nuevo cambio en los parquímetros

Los barrios que podrán someter a votación vecinal la implantación del SER son Valverde, en Fuencarral-El Pardo; Lucero, Aluche, Los Cármenes y Puerta del Ángel, en Latina; Puerta Bonita, Abrantes, San Isidro, Opañel y Vista Alegre, en Carabanchel; Zofío y Orcasur, en Usera; Pueblo Nuevo, Quintana y Concepción, en Ciudad Lineal; Marroquina, Fontarrón, Vinateros y Media Legua, en Moratalaz; y San Diego, Palomeras Bajas y Numancia, en Puente de Vallecas.

Será la primera vez que el SER llegue a distritos como Puente de Vallecas y Moratalaz, lo que amplía de 13 a 15 el número de distritos madrileños con estacionamiento regulado.

Un despliegue largo, con horizonte en 2035

La llegada de los parquímetros no será inmediata ni automática. En cada barrio será necesario un proceso de votación vecinal y, sólo si los residentes lo aprueban, se iniciará la instalación del SER. El Ayuntamiento prevé que este proceso se prolongue hasta 2035.

Mientras tanto, hasta 2029 seguirá el despliegue del SER en otros barrios que ya estaban contemplados en la ordenanza, pero que aún no habían completado su implantación. Es el caso de Peñagrande, en Fuencarral-El Pardo; Valdezarza, en Moncloa-Aravaca; Opañel y San Isidro, en Carabanchel; y Costillares, en Ciudad Lineal.

En estas zonas se sumarán 11.372 plazas reguladas hasta 2029 y otras 66.120 hasta 2035, lo que confirma que el crecimiento del SER será progresivo pero constante.

Madrid se acerca a las 260.000 plazas reguladas

Con la ampliación prevista, Madrid pasará de las 181.493 plazas SER actuales a un total estimado de 258.985 en 2035. Una cifra que refleja cómo el sistema ha ido ganando terreno desde su implantación inicial en 2002.

Entonces, los parquímetros regulaban apenas 35.000 plazas. Hoy, el SER ya está presente en 55 barrios de los 131 que tiene la ciudad, lo que supone cerca del 42 % del total. Si se cumplen las previsiones, en 2035 serán 77 barrios con estacionamiento regulado, casi un 59 % de Madrid.

Desde el área de Movilidad, dirigida por Borja Carabante, defienden esta expansión como «la mejor medida» para combatir la falta de aparcamiento. El propio concejal ha comparado el crecimiento del SER con una «mancha de aceite» que comenzó en el centro y se ha ido extendiendo a petición de los propios vecinos.

Un camino marcado por los tribunales y los retrasos

La aprobación inicial de esta modificación de la ordenanza no ha sido sencilla. El Ayuntamiento esperaba sacarla adelante antes del verano, pero el proceso se ha alargado más de lo previsto.

El motivo principal ha sido el informe de impacto económico relacionado con las Zonas de Bajas Emisiones, una parte de la normativa que fue clave para que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tumbara la ordenanza anterior. Ese revés judicial obligó a rehacer parte del texto y retrasó su aprobación hasta este mes de octubre.

Ahora, la ordenanza entra en fase de información pública. Se abrirá un periodo para presentar alegaciones por parte de grupos políticos y afectados, que serán estudiadas por el área de Movilidad antes de que el texto definitivo llegue al Pleno, previsiblemente a finales del primer trimestre de 2026.

Qué pasa con las Zonas de Bajas Emisiones

Junto a la ampliación del SER, la normativa incluye cambios relevantes en materia de Zonas de Bajas Emisiones. El Ayuntamiento ha confirmado que los vehículos sin etiqueta ambiental empadronados en Madrid podrán seguir circulando de forma excepcional hasta el 31 de diciembre de 2026.

La justificación es su reducido impacto ambiental, ya que se calcula que quedan alrededor de 14.000 vehículos en esta situación. Además, se mantendrá el volumen de ayudas para la renovación del parque móvil, que en 2025 ascendió a 23,3 millones de euros, así como la subvención de 1.500 euros por coche achatarrado.