Vuelve la ‘paguilla’ de diciembre a España y estas son las personas que van a cobrar 1.654 euros extra

La nómina de diciembre llega con paguilla extra para una gran parte de los 3,5 millones de funcionarios que hay en España. Estos empleados públicos ya se beneficiarán este mes de la subida del 2,5% para 2025 aprobada por el Gobierno tras llegar a un acuerdo con los sindicatos. En total, la subida del salario para los funcionarios españoles será de un 11% hasta el próximo año 2028. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la paguilla extra de este mes de diciembre para los funcionarios españoles.

Diciembre llega con buenas noticias para los 3,5 millones de funcionarios que hay en España. Primero, por la paga extra estipulada por convenio con motivo de la Navidad, y segundo, por la aplicación de la subida salarial aprobada hace unos días y que ya es oficial a través del Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público. Esto supone un incremento salarial del 11% hasta el año 2028.

La primera subida de sueldo para los empleados públicos llegará este mes de diciembre con el 2,5% pendiente del año 2025, que se pagará con carácter retroactivo desde el pasado mes de enero. Esta será la paguilla extra que cobrarán una gran parte de los funcionarios españoles en la nómina de este mes que recibirán durante estas navidades.

La paguilla en diciembre para los funcionarios

La subida salarial de los funcionarios la decidirán las distintas comunidades autónomas en función de puesto y convenio. Lo único que ya es oficial es que los 540.000 empleados de la Administración General del Estado, que son los trabajadores de ministerios, organismos públicos y servicios territoriales, cobrarán en la nómina de diciembre los atrasos correspondientes a todo 2025. Es decir, la subida del 2,5% por los 12 meses del año.

La página especializada Business Insider ha realizado el cálculo de lo que puede suponer esta paguilla del mes de diciembre para los funcionarios, teniendo en cuenta que el sueldo medio de un empleado público en España está en 3.232 euros brutos mensuales distribuidos en 12 pagas, según reza la última Encuesta de Población Activa.

Así que, siempre sobre el salario base, esta subida del 2,5% equivaldrá a 80,8 euros mensuales, que al año son 970 euros desde el pasado mes de enero. Así que, dependiendo de los salarios, este medio cita que los sueldos más bajos, de 806 euros al mes, recibirán 241 euros, mientras que los de superior categoría, que pueden ingresar 5.514 euros mensuales, pueden tener una puguilla en el mes de diciembre de 1.654 euros. A esto hay que sumar la paga extra de Navidad para los funcionarios, que se aplica sobre el salario base.

Así será la subida de sueldo a los funcionarios

Además de la subida salarial del 2,5% en 2025 con carácter retroactivo desde enero, los 3,5 millones de funcionarios públicos pasarán a cobrar a partir del 1 de enero un 1,5% más en su nómina, que puede incrementarse un 0,5% si el IPC anual supera un 1,5%. En 2027 la subida será de un 4,5% y en 2028 será de un 2%.

2025: 2,5% con efectos retroactivos desde enero.

2,5% con efectos retroactivos desde enero. 2026: 1,5% garantizado que puede ser del 2% si el IPC supera un 1,5%.

1,5% garantizado que puede ser del 2% si el IPC supera un 1,5%. 2027: 4,5%.

4,5%. 2028: 2%.

Esta subida salarial se aplicará sobre los sueldos base de los funcionarios en España, que en 2025, según publicó en su día la página MasterD, son los siguientes:

Grupo A1: 1.326,90 euros/mes (15.922,80 al año).

1.326,90 euros/mes (15.922,80 al año). Grupo A2: 1.147,35 euros/mes (13.768,20 al año).

1.147,35 euros/mes (13.768,20 al año). Grupo B: 1.002,94 euros/mes (12.035,28 al año).

1.002,94 euros/mes (12.035,28 al año). Grupo C1: 861,46 euros/mes (10.337,52 al año).

861,46 euros/mes (10.337,52 al año). Grupo C2: 716,98 euros/mes (8.603,76 al año).

716,98 euros/mes (8.603,76 al año). Grupo E: 656,23 euros/mes (7.874,76 al año).

A estos salarios base de los funcionarios se les tendrá que añadir el complemento de destino, pagas extraordinarias, bonificación por antigüedad, complemento de productividad, específico u otras gratificaciones.