El número de funcionarios ha superado por primera vez en el conjunto de las administraciones públicas en España la cifra de los 3,1 millones, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Función Pública que dirige Óscar López. En el último año, sólo los ayuntamientos han reducido el número de funcionarios, mientras que la Administración central y las comunidades autónomas siguen su rally ascendente.

De acuerdo con los datos de Función Pública, en la Administración central, que incluye ministerios y otros organismos, y a los militares, policías y guardias civiles, a julio de este año había más de 540.000 empleados públicos. El incremento comparado con los que había en julio del año 2024 es de algo más de 6.000, 500 funcionarios nuevos cada mes.

Los datos muestran que el incremento en el caso de los militares es nulo -se mantiene en el entorno de los 122.000-, y se centra en policías y guardias civiles, y en el personal público en ministerios y otros organismos, que ya suman 246.000.

Las cifras indican que el gran aumento de funcionarios se produce en las comunidades autónomas, que han pasado en un año de 1,87 a 1,93 millones, 600.000 más en 12 meses. La subida es de 50.000 empleados públicos más al mes, según los datos de Función Pública.

La región con más empleados públicos es Andalucía, con casi 400.000, seguida de Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana. Pero la región que más ha incrementado sus funcionarios en el último año es Cataluña, coincidiendo también con la llegada de Salvador Illa a la Presidencia de la Generalitat.

Cataluña tenía a julio de 2024 -Illa entró en agosto- 246.000 funcionarios autonómicos, mientras que un año después la cifra es de 264.000. El incremento es de 18.000 funcionarios más en 12 meses.

Todas las regiones en conjunto han aumentado su número de empleados públicos en 61.000 en el último año. Cataluña concentra por tanto el 30% del incremento de los funcionarios de todas las regiones en sólo un año.

En comparación con Madrid, con una actividad económica similar y una población de un millón de diferencia, la región gobernada por Isabel Díaz Ayuso aumentó el número de funcionarios en poco más de 4.000, un 6,5% del total autonómico.

De las tres administraciones públicas, sólo los ayuntamientos han reducido la nómina de funcionarios en el último año, al pasar de 639.000 a 632.000. Andalucía, la región más poblada, lidera también el ranking, seguida de Cataluña y la Comunidad valenciana.

En este caso, en Andalucía es donde más se ha incrementado el número de funcionarios en las corporaciones locales, mientras que Madrid y Comunidad Valenciana han reducido la cifra. Los ayuntamientos de Cataluña han mantenido en 100.000 el número total de funcionarios.

El incremento de funcionarios a nivel nacional supone un mayor gasto público para las diferentes administraciones. Recientemente el Gobierno ha aprobado un aumento del salario para los empleados públicos de hasta el 11,5% hasta 2028.

Actualmente el sueldo medio de los funcionarios supera en 1.000 euros al de los empleados de la empresa privada, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).