Ni roscón de Reyes ni panettone: la alternativa que hará que te chupes los dedos es esta La gallete de Rois

La alternativa que hará que te chupes los dedos en estos días que tenemos por delante, no es el roscón de Reyes ni el panettone es La gallete de Rois. La comida que tenemos en estas fechas puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos dará más de una sorpresa del todo inesperado en estos días en los que cada detalle cuenta y lo hace de tal forma que deberemos prepararnos para disfrutar de más de una delicia inesperada.

Las fiestas son sinónimo de dulces y de comidas de esas que pueden ser esenciales en estos días en los que cada detalle cuenta. Será el momento de apostar claramente por un cambio de ciclo que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia significativa. Una novedad destacada que puede acabar siendo lo que nos aporte un destacado cambio de tendencia en estos días que nunca hubiéramos imaginado. Estamos ante una oleada de dulce que nos hace descubrir algunos detalles que pueden acabar siendo esenciales. Estaremos pendiente una serie de cambios que pueden acabar convirtiéndose en un cambio que será esencial.

Ni panettone ni roscón de Reyes

El roscón de Reyes es uno de los básicos de esta temporada que no podemos dejar escapar un buen básico que, sin duda alguna, deberemos empezar a poner en casi todas las mesas. Estamos ante un cambio de tendencia que sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas jornadas en las que todo puede ser posible.

Será el momento de poner en mente algunos elementos que pueden acabar generando más de un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que hasta la fecha no hubiéramos tenido en consideración. Un cambio de tendencia y de gustos o un marketing que supera toda barrera de país, nos ha traído estas fiestas el panettone se convertirá en este elemento básico que parece que acabará siendo lo que nos afectará de lleno.

En estos días en los que cada detalle cuenta, nada mejor para saber qué podemos comer para disfrutar de este tipo de elementos que serán claves. Un buen postre es el mejor final de fiestas posibles, pero queremos empezar a tener algunos ingredientes y mezcla de sabores que serán claves.

La alternativa que hará que te chupes los dedos con esta gallete de Rois

La gallete de Rois es el dulce de inspiración francesa que se ha convertido en una realidad en estos días en los que las fiestas nos obligan a disfrutar de estas jornadas cargadas de actividad. Esta gallete puede ser la que nos marcará estos días en los que todo puede ser posible.

Toma nota de esta receta que puede ser clave en estos días que tenemos por delante, un giro radical que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos marcará muy de cerca.

Ingredientes:

2 láminas de hojaldre redondas

1 huevo entero

250 ml de leche entera

90 gr Azúcar

1 vaina de vainilla

2 yemas de huevo

20 gr maizena

100 gr de almendra molida

Cómo preparar una Galette de Rois