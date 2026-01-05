Ni 20 ni 100 euros: esto es lo que gasta el cargador del móvil si lo tienes todo el día enchufado y está confirmado

Lo que gasta un cargador de móvil si lo tienes todo el día enchufado está confirmado y te pondrá los pelos de punta. Estamos ante una serie de novedades que pueden ser claves y que, sin duda alguna, acabarán siendo las que nos marcarán de cerca. Con ciertas novedades que pueden acabar siendo las que nos harán pensar en la forma de ahorrar más directa. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial.

Ni 100 euros ni 20

Esto es lo que gasta el cargador del teléfono que está siempre enchufado

Tal y como nos explican los expertos de Endesa: «Si quieres saber si un cargador enchufado consume, la respuesta es “Sí”, pero con matices… La verdad es que el consumo es ínfimo. Si eres de los que van por la casa desenchufando cualquier cargador que se te ponga por delante, debes saber que te agachas para prácticamente nada. En honor a la verdad, hay que decir que ahorras alrededor de 35 céntimos al año si desenchufas los cargadores de teléfonos móviles de tu casa. De hecho, para que el contador de la luz lo detectara, tendrías que tener todos los cargadores de la familia –y alguno más- enchufados a la vez. El consumo de este aparato es de 0.2W y el Laboratorio Nacional de Lawrece Berkeley, se ha ocupado de trasladar estos datos a dinero. El resultado seguro que te sorprende: cargar el teléfono cuesta 50 céntimos al año. Dejar el cargado enchufado no llega a 15 céntimos».

Siguiendo con la misma explicación: «Este tipo de consumo se llama consumo fantasma y en el caso de los cargadores es muy bajo. Sin embargo, existen otros dispositivos que pueden hacer que tu consumo crezca sin darte cuenta y pagues un poco más de lo que deberías. En el contenido que te dejamos a continuación, puedes ver que el consumo fantasma te cuesta 5 euros al mes y poder revertir esto sí que es valorable. Son cosas que te dejan encendidas, aunque no te des cuenta, y supone un gasto que, al menos, debemos tener en cuenta y controlar. Por ejemplo, son consumos fantasmas los que, por ejemplo, cuando apagas dejan un “pilotito rojo” de “on”, o cuando tienen un trasformador interno que sigue funcionando mientras esté enchufado (notarás que está caliente, aunque no esté cargando o haciendo funcionar nada. En definitiva, es importante controlar el consumo de los grandes electrodomésticos, dispositivos que dejan el “piloto rojo” de stand by, y no dejar enchufados transformadores que gasten energía, aunque no estén enchufados a nada. Sin embargo, tampoco hay que obsesionarse, sobre todo con cargadores móviles y pequeños dispositivos, cuyo consumo es mínimo y con los que apenas notaremos diferencia».