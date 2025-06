He probado el Eureka J15 Pro Ultra y ahora entiendo por qué ya nadie quiere pasar la fregona

La marca Eureka está empezando a sonar con fuerza en Europa gracias a su apuesta por la tecnología aplicada a la limpieza del hogar. Con este Eureka J15 Pro Ultra, la compañía irrumpe en el segmento de robots aspiradores premium con estación inteligente, y lo hace con argumentos sólidos. He tenido la oportunidad de probarlo en casa durante varios días, en un entorno familiar, y lo que ofrece este robot va más allá de lo que uno espera, limpieza profunda, autonomía real y cero preocupaciones.

Así es la Eureka J15 Pro Ultra

Característica Detalles Potencia de succión 16.200 Pa Capacidad de mapeo Mapeo láser LDS y navegación LiDAR Sistema de fregado Mopa giratoria doble con autolimpieza Vaciado automático Sí, hasta 75 días de autonomía Control por app Eureka App (iOS/Android) Autonomía Hasta 180 minutos Capacidad de los depósitos 4L agua limpia / 3.5L agua sucia / bolsa polvo 3L Compatibilidad con asistentes Alexa y Google Assistant

Un robot pensado para no perder tiempo

No es lo mismo limpiar un estudio que encargarse de mantener a raya el caos de una casa con niños, mascotas o ambas cosas. El Eureka J15 Pro Ultra ha sido una de esas soluciones tecnológicas que directamente te cambian la rutina. Aspira, friega, se vacía solo y, sobre todo, lo hace bien. Lo hace desde el momento de la configuración y puesta en marcha, que es un proceso muy simple.

Ya desde ese primer encendido, empieza a aplicar su estrategia ExtendIntelligente, gracias a la tecnología IntelliView AI, que detecta las condiciones reales de tu hogar y ajusta el patrón de limpieza de forma personalizada. Y eso se nota. Nada se le escapa.

Cuando lo pones a funcionar por primera vez, notas que el suelo se mantiene limpio sin necesidad de estar pendiente de si hay que vaciar depósitos o cambiar mopas. Es un robot que se encarga de todo sin pedirte nada a cambio más allá de configurar la app y dejarlo hacer. Y eso tiene un importante peso específico para mí.

Potencia sobrada para pelos, polvo y migas

Los 16.200 Pa de potencia no son solo una cifra en la ficha técnica. En mi experiencia, el J15 Pro Ultra ha podido con todo lo que una familia puede dejar en el suelo, desde pelos de mis hijas hasta las inevitables migas del desayuno. La alfombra del salón no es un problema para este dispositivo.

Por otro lado, incorpora una cuchilla retráctil en el cepillo central, la tecnología FlexiRazor, que literalmente corta los enredos de pelo a medida que gira. Para quienes tienen mascotas o cabellos largos en casa, esto marca una gran diferencia en el mantenimiento.

El sistema de succión se ajusta automáticamente según detecta el tipo de superficie, así que no es necesario preocuparse de configurar modos. Él se adapta solo, lo que ya es de por sí un ahorro de tiempo.

Doble mopa giratoria que friega de verdad

El fregado en los robots siempre ha sido un punto discutible, pero en este caso, el resultado ha sido más que satisfactorio. La doble mopa giratoria no solo pasa un paño húmedo, sino que gira, aprieta y friega. Es capaz de eliminar pequeñas manchas secas, algo que no todos los robots de este segmento hacen.

Además, el bordeado avanzado con tecnología Scrub permite que llegue hasta el perímetro de las paredes con una presión extra. Puedes apreciar cómo, en zonas donde otros modelos dejaban un margen sin limpiar, este modelo consigue llegar con efectividad.

Un detalle a tener en cuenta es que el robot solo utiliza agua limpia, sin detergente. En un producto de esta gama, se podría esperar la incorporación de algún sistema para añadir limpiadores, aunque cabe la posibilidad de usar algún detergente neutro y que no haga espuma diluido en el depósito, siempre y cuando no afecte al sistema interno. Es una cuestión menor, pero que conviene señalar si eres de los que buscan ese «olor a limpio» característico.

Vaciado, llenado y limpieza totalmente automáticos

Aquí es donde el Eureka J15 Pro Ultra marca la diferencia. Su estación base no solo vacía el polvo o carga el robot, sino que también rellena el depósito de agua limpia, recoge la sucia y lava las mopas a 75 grados después de cada sesión.

El resultado es que siempre está listo para la siguiente limpieza sin que tengas que hacer nada. Esto, para quienes tienen poco tiempo o directamente prefieren no ocuparse de estas tareas, es oro puro. Y cuando digo que me he olvidado del cubo y la fregona, no exagero.

Navegación precisa y sin errores

El sistema de navegación LiDAR con escaneo 3D permite que el J15 Pro Ultra se mueva con fluidez, evitando obstáculos y adaptándose a cualquier espacio. Desde juguetes sueltos hasta patas de sillas, sabe por dónde debe ir y cómo hacerlo y los identifica con mucha precisión.

El dispositivo permite crear zonas restringidas, mapas detallados de cada planta de la casa, y programar limpiezas personalizadas por habitaciones. Yo, por ejemplo, tengo configurado que friegue la cocina tras la comida y limpie toda la casa cuando salgo a dar un paseo. Así de simple.

Una app clara, completa y bien traducida

La aplicación de Eureka me ha sorprendido por lo intuitiva que es. Desde el primer momento te guía paso a paso y te permite controlar absolutamente todo, desde los horarios de limpieza hasta el nivel de agua usado para el fregado.

También puedes revisar mapas en tiempo real, consultar el estado de los depósitos, programar rutinas semanales o lanzar el robot con un solo toque. Todo en un castellano bien traducido, sin errores ni expresiones raras.

Y por si fuera poco, es compatible con Alexa y Google Assistant. Yo lo tengo vinculado al altavoz del salón y basta con decir “Alexa, limpia el comedor” para que se ponga en marcha.

Ideal para hogares con niños y mascotas

Si hay algo que agradecerán quienes conviven con pequeños terremotos o mascotas es la autonomía del J15 Pro Ultra. No solo limpia bien, sino que lo hace de forma silenciosa y sin interrupciones. En mi caso, lo he dejado funcionando mientras dormían la siesta o hacían deberes sin problema alguno. Además, el hecho de que se limpie solo y mantenga las mopas en buen estado reduce la posibilidad de malos olores o de que se acumulen bacterias.

Cero mantenimiento diario

Otro de los puntos fuertes es la mínima intervención que requiere. Puedes pasarte semanas sin tocarlo más que para vaciar la bolsa del polvo cuando la estación lo indique. El sistema está pensado para durar hasta 75 días sin mantenimiento si tienes una casa de tamaño medio.

Y si quieres despreocuparte por completo, puedes configurar recordatorios o activar el modo de auto mantenimiento desde la app, que se encargará de avisarte si algo no va bien.

Una inversión que compensa desde el primer día

Podríamos pensar que un robot así es solo para hogares muy grandes o personas con mucho presupuesto. Pero cuando lo pruebas, te das cuenta de que el ahorro en tiempo y esfuerzo compensa cada euro. El robot tiene un precio de 999 euros de manera promocional en la web del fabricante.

A mi parecer el precio queda justificado porque, efectivamente, es un robot muy versátil que ejecuta las tareas con precisión. Sin embargo, haber incorporado un depósito para detergente hubiera sido ya un punto diferenciador.

Este dispositivo es una herramienta que te da más tiempo libre, que mejora la limpieza general de casa y que funciona con una constancia sorprendente. En el día a día de una familia, esos minutos ganados valen muchísimo.