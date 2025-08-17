Sale a la luz el mote que utilizan en Telecinco para referirse Alejandra Rubio y José María Almoguera

Durante los años 90, la familia Campos era una de las dinastías más poderosas de los medios de comunicación. La familia estaba encabezada por María Teresa Campos, quien se convirtió en un referente para todos aquellos que amaban el mundo del espectáculo. Con el paso del tiempo, la vida de la presentadora empezó a despertar el interés del público y recibió ofertas para mostrar una parte de su día a día. En aquel momento, su hija Carmen ocupaba un segundo plano y la más conocida era Terelu, pero ahora todo ha cambiado y las dos hermanas se dedican a la pequeña pantalla. Esto quiere decir que la audiencia tiene cada vez más dudas y, desgraciadamente, María Teresa ya no puede defender a su clan, de ahí que los últimos acontecimientos hayan causado tanto revuelo.

José María Almoguera, el hijo de Carmen Borrego que aseguró que no quería ser conocido, ha caído en la tentación y ahora ejerce de colaborador en Telecinco. Lo mismo sucede con Alejandra Rubio, quien se matriculó en una universidad para estudiar Diseño de Moda y terminó modificando su hoja de ruta para seguir los pasos de su madre y trabajar en Mediaset. El problema es que ni José María ni Alejandra han conseguido ganarse el apoyo del público al 100% porque el comportamiento que han demostrado deja mucho que desear. Por ejemplo, le dan la espalda a los reporteros, pero colaboran activamente en los programas de televisión cuando hay dinero encima de la mesa, y esta actitud no ha sentado bien a todo el mundo.

El mote que despierta las burlas de todos

Un medio digital ha dado un paso más y ha afirmado que Alejandra Rubio y José María Almoguera tienen muchos detractores dentro de Telecinco, tanto es así que en los pasillos les llaman «los Borregos», jugando con el verdadero apellido de la familia. En este punto hay que recordar que Campos es el apellido de María Teresa, pero Terelu y Carmen se apellidan Borrego.

La persona que ha hablado con el citado medio afirma: «Son cuatro personas que se han ganado el apodo de los Borregos, porque muchos pensamos que no aportan gran cosa, sobre todo los nietos de María Teresa Campos en sus intervenciones televisivas. Y en el caso de sus madres no es lo que se dice un ejemplo de humildad, porque se creen superiores al resto de sus compañeros y eso genera malestar y rechazo». Es una fuente que trabaja en Mediaset y que garantiza que el clan Campos ha perdido la buena reputación que tenía hace años.

El lado más polémico de Alejandra Rubio

Alejandra Rubio ha recibido muchas críticas dentro y fuera de Telecinco. Sus rivales le acusan de tener comportamientos de estrella y lo cierto es que todavía es una joven que acaba de empezar en los medios de comunicación. A pesar de que su primo José María tampoco tiene buena reputación, son muchos los que no comprenden que Alejandra le haya dado la espalda porque realmente están en el mismo barco.

El hijo de Carmen Borrego ha hablado abiertamente de los problemas que tiene con Alejandra. Reconoce que en el pasado estuvieron muy unidos, pero en la actualidad cada uno hace su vida y no han encontrado ningún momento para sentarse a hablar y solucionar las cuentas pendientes. José María ha dado el paso definitivo y ha admitido que todavía no conoce a Carlo, el bebé que su prima tiene con Carlo Costanzia. Este detalle ha hecho saltar todas las alarmas y ha situado al clan Campos en el punto de mira. No podemos olvidar que Mediaset emitió un reality basado en esta familia y, aparentemente, todo estaba en orden. Según dieron a entender, todos estaban unidos y se comportaban como un equipo sólido. Entonces, ¿qué ha pasado?

Son muchos los que señalan a Alejandra como la culpable de todo. Basta con repasar las declaraciones de Carmen Borrego para comprobar que la colaboradora ha marcado unas normas claras y mucha distancia con su familia. Carmen dijo que a su sobrina únicamente le importaba su novio y su hijo, y el tiempo le ha dado la razón. Parece que han perdido la buena conexión que tuvieron antaño, pues es cierto que antes estaban realmente unidas. Tanto es así que Alejandra se refería a Carmen como «tita crack». Ahora, todo ha dado un giro y están muy lejos la una de la otra. Sólo tienen una cosa en común: el apellido Borrego que, para algunos, se ha convertido en motivo de burla.