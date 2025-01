José María Almoguera emociona a Carmen Borrego con su ‘curva de la vida’ en ‘GH DÚO 3’

José María Almoguera, el último del clan Campos en saltar a la fama, ya se ha convertido en la estrella de GH DÚO ante la falta de grandes nombres entre la lista de concursantes. El nieto de María Teresa Campos ha esperado para dar el salto a ser un personaje de televisión, donde ya ha dado varias entrevistas en De viernes, pero se estrena como concursante de un reality. El morbo estaba puesto en esta prueba, ya que su relación con Carmen Borrego —su madre— está rota desde hace dos años, cuando la colaboradora vendió una exclusiva anunciando que sería abuela, confirmando que su hijo y su nuera serían padres sin su consentimiento. Desde entonces, madre e hijo no han vuelto a tener relación, pese a que ambos han trabajado en este tiempo en Telecinco (ella como colaboradora y él en producción de programas) e incluso en los mismos programas.

Ante una pizarra vacía, el concursante ha ido recordando los mejores y peores momentos de su vida, siendo el divorcio de sus padres el primer mal momento que recuerda. «He tenido una infancia muy buena, he tenido mucha suerte, porque tanto mi familia como mis amigos estaban ahí. He tenido mejores y peores momentos como todos los niños, pero nada reseñable. Una infancia, sobre todo, formada por la familia. Han hecho que yo sea una persona muy familiar y que siempre haya querido mantener mi familia unida», ha dicho al recordar las comidas familiares que tenía en casa de sus abuelos. De la separación de sus padres apenas tiene recuerdos, ya que solo tenía cinco años, pero se trata del primer momento amargo de su vida.

«Fue un pequeño bache, que fue la separación de mis padres, su divorcio. Yo tenía cinco años, no tengo mucho recuerdo. Más adelante sí fue para mí un poco bache porque nunca llegas a entender que lo dejen y se dejen de querer. Con el tiempo lo entendí», así ha calificado lo sucedido entre Carmen Borrego y Francisco Almoguera, sus padres.

El divorcio de Paola, su mujer y madre de su hijo

También ha habido tiempo para recordar su breve matrimonio y con Paola Olmedo, de la que está separado desde hace meses y con la que ha sido padre. «Fue algo maravilloso. Me casé en mayo de 2022 enamoradísimo y pensando que era para siempre. No lo fue. Pero gracias a ella pude tener mi familia, mi hijo, el mejor momento de mi vida, sin duda»,

Reconoce que se divorció queriendo todavía a su pareja, por lo que todo fue más duro de lo esperado. «Venía con mucho peso a la espalda, me generó muchos problemas familiares: me dejé de hablar con mi madre, mucha gente se echó encima de mí… Es más fácil criticar que entender, que ponerse en la piel. Ha sido tanto que yo he llegado a estar deprimido, a tocar fondo», ha reconocido.

José María Almoguera abre la puerta a retomar la relación con su madre

Pese a que ha protagonizado portadas y entrevistas muy duras en las que ha lanzado palabras muy duras contra ella, el hijo de Carmen Borrego ha comenzado 2025 con ganas de recuperar a su madre. «Tengo buenos proyectos como retomar la relación con mi familia, con mi madre y con toda la familia materna, que durante un mal tiempo no la he tenido», ha anunciado.

La hija de María Teresa Campos, presente en el plató como colaboradora habitual del programa, no ha podido evitar emocionarse, por lo que todo apunta a que se podría vivir un reencuentro familiar en Guadalix de la Sierra. Tras saber que su madre lo estaba viendo todo en plató, José María le han lanzado un mensaje en directo: «Gracias por todo. Espero que en este 2025 las cosas sean de otra manera».