Carmen Borrego, hace tan solo unas semanas, dio el paso de volver a someterse a nuevos retoques estéticos. No fue una intervención sencilla, ya que estuvo nada más y nada menos que siete horas en quirófano. Entre otras tantas cuestiones, la hermana de Terelu Campos reconoció que no fue una decisión fácil y que dudó hasta el último momento en si hacerlo o no, ya que suponía un gran reto personal para ella: «Yo creo que cuando uno tiene que entrar a quirófano porque no le queda otra… pues bueno, pero cuando lo hace por gusto hasta el último minuto está pensando que no entra», reconoció la hija de María Teresa Campos en TardeAR, programa presentado por Ana Rosa Quintana en Telecinco. Nada más entrar en plató, la colaboradora de Vamos a ver recibió una sorprendente ovación por parte de los tertulianos. Algo que, como era de esperar, consiguió dejar a Carmen Borrego completamente emocionada y sin palabras.

Una de las más sorprendidas por la aparición de la hermana de Terelu Campos en TardeAR fue, indiscutiblemente, la propia Ana Rosa Quintana. De hecho, la reconocida presentadora de televisión no tardó en dar a conocer su primera impresión: «Qué valor tienes… ¡Por haberlo contado!», exclamó. La tía de Alejandra Rubio quiso ir mucho más allá: «Por haberlo contado, por habérmelo hecho…» Entre otras tantas cuestiones, dio a conocer que todavía le cuesta procesar su nueva imagen y que, aunque al principio iba a operarse de la zona abdominal, acabó dando prioridad al cuello. Por lo tanto, si se operaba de esta zona tenía que descartar la otra. Es por eso que se animó a hacerse también los brazos. Sea como sea, es un hecho que se trata de una intervención quirúrgica compleja por lo que, inevitablemente, la recuperación no está siendo del todo sencilla ni mucho menos idílica.

Eso sí, Carmen Borrego quiso hacer hincapié en que las técnicas que los doctores utilizaron durante la cirugía no tienen absolutamente nada que ver con lo que se hacía años atrás, ni mucho menos. «La cirugía ha avanzado hasta tal punto que no he tenido ningún hematoma», confesó a los compañeros de TardeAR.

Lejos de que todo quede ahí, la hermana de Terelu Campos hizo una sorprendente confesión tras haberse sometido a esta nueva operación estética: «Todavía no me reconozco del todo ante el espejo». Además, reconoció que todavía tiene pendiente la intervención quirúrgica de la zona abdominal, aunque no tiene muy claro cuándo se someterá a ella. ¡No descarta seguir interviniéndose más zonas de su cuerpo!

Horas antes, Carmen Borrego reapareció en Vamos a ver

Como no podía ser de otra manera, la primera aparición en televisión tras esta operación fue en Vamos a ver, programa presentado por Joaquín Prat en el que Carmen trabaja como colaboradora. De esta forma, confesó a sus compañeros cómo se encontraba tras someterse a esta intervención quirúrgica: «El cuello me ha dado mucho trabajo porque no es la primera vez que me lo opero. Lo tenía muy descolgado y ya estaba avisada de que tendría que someterme a más de una operación».

Lejos de que todo quede ahí, Carmen Borrego continuó sincerándose sobre la decisión que tomó hace unas semanas: «Entrar en un quirófano da miedo y más cuando es por decisión propia. No disfruté ni la medalla que le otorgaron a mi madre en Sevilla porque al día siguiente me operaban. Hasta el último momento me preguntaba por qué me metía en esto, pero luego te alegras».

Por si fuera poco, durante su paso por el plató del programa Vamos a ver de Telecinco, la hija de María Teresa Campos ha reconocido que estuvo varios días sin verse: «La gente me decía que había quedado muy bien, pero yo no me veía aunque me miraba. Ahora ya me empiezo a ver un poco», confesó.