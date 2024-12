Carmen Borrego, la menor del clan Campos, ha vuelto a estar en el centro de la atención mediática, esta vez debido a su impresionante transformación física tras someterse a una intervención quirúrgica. Después de unos días de recuperación, Borrego ha regresado a su trabajo de colaboradora y ha reaparecido con un rostro renovado, producto de una operación estética que, según sus propias palabras, la ha ayudado a sentirse más segura y a recuperar su confianza. La intervención duró nada menos que siete horas con retoques en el cuello, los brazos, la boca y los ojos; y le ha permitieron eliminar la papada y rejuvenecer su rostro considerablemente.

Carmen Borrego no ha dudado en compartir con sus seguidores tanto los detalles de su intervención como las sensaciones postoperatorias. En una entrevista reciente, la colaboradora de Vamos a ver, en Telecinco, ha revelado cómo fue todo el proceso, destacando que la cirugía no fue sencilla. A pesar de la recuperación inicial que estuvo marcada por la inflamación y las molestias propias de una operación de tal magnitud, Carmen se ha mostrado optimista respecto al resultado final, el cual ha recibido muy positivamente.

Carmen Borrego en el interior de un vehículo. (Foto: Gtres)

«El cuello me ha dado mucho trabajo porque no es la primera vez que me lo opero. Lo tenía muy descolgado y ya estaba avisada de que tendría que someterme a más de una operación. Entrar en un quirófano da miedo y más cuando es por decisión propia. No disfruté ni la medalla que le otorgaron a mi madre en Sevilla porque al día siguiente me operaban», ha relatado. «Hasta el último momento me preguntaba por qué me metía en esto, pero luego te alegras. La gente me decía que había quedado muy bien, pero yo no me veía aunque me miraba. Ahora ya me empiezo a ver un poco», ha añadido la televisiva sobre el resultado de sus últimos retoques estéticos.

La decisión de someterse a esta cirugía no fue algo que tomara a la ligera. De hecho, Carmen Borrego había mencionado en anteriores ocasiones que su imagen física le preocupaba, especialmente la papada. Sin embargo, lo que le motivó a dar el paso hacia la cirugía fue su deseo de sentirse bien consigo misma y poder afrontar con más seguridad los retos profesionales y personales que exigen su carrera y su vida pública. Su rostro, visiblemente más terso y rejuvenecido, ha marcado un antes y un después en su carrera como persona pública.

Carmen Borrego en el interior de un vehículo. (Foto: Gtres)

La evolución estética de Carmen Borrego

En los últimos años, Carmen Borrego ha llevado a cabo varios cambios que han ido moldeando su imagen, desde retoques faciales hasta procedimientos como la reducción de papada. A sus 57 años, la hija de María Teresa Campos ha dejado claro que no tiene reparos en explorar alternativas para mantenerse joven y combatir los efectos del envejecimiento. Sin embargo, estas intervenciones han sido objeto de controversia. Esta última, sin ir más lejos, lo ha hecho especialmente por la duración de la cirugía. Carmen estuvo siete horas en quirófano.