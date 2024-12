Carmen Borrego presume de nueva imagen. La hija de la desaparecida María Teresa Campos se ha sometido a una intervención quirúrgica para hacerse unos arreglos estéticos. Dicha operación ha tenido una duración de 7 horas y, por ahora, continúa recuperándose tras pasar por el quirófano. Sin embargo, ya se conoce su nueva imagen, ya que ha concedido una entrevista en la que ha contado con total naturalidad cómo ha vivido este proceso.

«Hace 9 días que me operaron. Aún está inflamado y tiene que retrotraer», ha comenzado diciendo. Después, ha dado a conocer que se ha hecho un lifting cervical. «Con la técnica nueva del doctor De Benito. Cada vez hace operaciones menos agresivas», ha contado.

Carmen Borrego en las inmediaciones de Mediaset. (Foto: Gtres)

«Es como si fuera una piel de lagarto, hace que te inflames mucho menos, que no te salgan hematomas. La primera vez que me operé, parecía un monstruito. No quedó bien, pero no porque no fuera impecable la intervención, lo tenía muy mal y era probable que en una sola operación no quedara bien. La otra vez me subieron un poco la frente, se había caído tanto el cuello que si no lo hacían iba a perder la simetría de mi cara. El doctor me ha dicho cuando ha abierto que es como si no hubieran hecho nada antes, el músculo estaba completamente descolgado», ha explicado sobre sus anteriores intervenciones, ya que no es la primera vez que se somete a un retoque.

¿Qué se ha hecho Carmen Borrego?

Carmen ha explicado paso a paso los retoques que se ha realizado esta vez. «La operación consiste en abrir por debajo del mentón. Esta vez han abierto bastante. Abren también por detrás de las orejas, por ahí creo que quitan la piel sobrante y por el cuello estiran el músculo», ha detallado. «También abren parte de la cabeza por detrás. Le he dicho que me tirara también un poco de aquí (señala la parte baja del pómulo). Esta vez no me ha quitado grasa», ha puntualizado.

La televisiva también ha explicado que en su primera operación tuvo un problema grave. «El doctor estaba descompuesto. Si no me he operado antes era por miedo mío, pero también suyo», ha aclarado acerca del episodio en el que tuvieron que sujetarla entre 6 personas debido a la reacción que tuvo por la anestesia. Afortunadamente, esta vez todo ha ido según lo previsto. «Perfecto, me pusieron anestesia general con un pequeño impedimento porque tenía la boca recién hecha y para intubar tenían que tener mucho cuidado porque se podía llevar por delante parte de los dientes. ¡Estoy tan curada de espanto que me sienta bien hasta la anestesia!», ha comentado en Lecturas.

Carmen Borrego en televisión. (Foto: Mediaset)

Además, ha contado que tiene un total de setenta puntos y que también se ha hecho una miniblefaroplastia. Hace 8 años me quitaron la piel sobrante de los párpados y, ahora, me han quitado otra poca», ha señalado.

Su operación de brazos

Borrego no sólo se ha retocado el rostro, sino que los brazos también. «El doctor Morales me ha operado, los tenía como si tuviera 85 años. Tenía la piel muy descolgada. Ya que me metía al quirófano para hacerme el cuello quería hacerme algo más, pensé en hacerme la tripa, quitarme grasa y ponérmela en el culo. ¡Cómo tendré la tripa de descolgada que cuando la vio el cirujano dijo que, además de quitar, tendría que hacer una abdominoplastia! Me dio mucho miedo y dije que no, pero me la haré», ha revelado.

Carmen Borrego, en el programa ‘Vamos a ver’. (Foto: Telecinco)

El testamento

En el marco de esta entrevista, Carmen Borrego ha dado a conocer que llegó a hacer el testamento. «He llegado a verbalizarlo, no a escribirlo. Era: ‘Si me pasa algo, esto para tal y cual’», ha confesado.