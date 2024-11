Edmundo Arrocet vuelve a acaparar la primera plana mediática. Sin embargo, ahora, ha sido su íntima amiga Gemma Serrano quien ha revelado el último movimiento que está preparando el humorista y que afecta de manera directa a Terelu Campos y Carmen Borrego. Este pasado 14 de noviembre, Serrano estuvo presente en la presentación de la nueva novela Luna Roja de Nieves Herrero y en el marco de esta reaparición reveló que el que fuera pareja de la desaparecida María Teresa Campos prepara una demanda.

«Él esta bien», dijo en un primer momento. Después reveló que Edmundo regresa a España por Navidad. «Está disfrutando mucho de sus nietos», añadió. Segundos después al ser preguntada por el clan Campos se sinceró. «Con Terelu no sólo no hay acercamiento, sino que habrá demanda por parte de Edmundo», confesó. «Edmundo va a estar un tiempo en España para hablar con abogados y preparar esa demanda porque le deben un dinero», explicó también.

Edmundo Arrocet, en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

El origen conflicto económico

Edmundo Arrocet y María Teresa Campos formaron una de las parejas más mediáticas del papel cuché. Su historia de amor se hizo pública en 2014 y estuvieron juntos seis años. Desde entonces, el cómico y las hijas de la presentadora protagonizan una guerra mediática sin precedentes y han sido varias las ocasiones en las que se han lazando dardos públicamente.

María Teresa Campos junto a Terelu y Carmen Borrego. (Foto: Gtres)

En una de las entrevistas que concedió Edmundo en ¡De Viernes!, espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona en Telecinco, habló sobre su experiencia dentro de la familia Campos. Aseguró que el tiempo que estuvo con la comunicadora se cuidaron mutuamente. «Yo no tenía ningún tipo de interés económico en ella porque ella tenía problemas. Su casa hacía un gran gasto. Parte de ese dinero, es un dinero que yo le dejé a Teresita, y sus hijas deberían devolvérmelo por moral. Y no lo han hecho. No las voy a demandar porque eso haría sufrir a Teresita», explicó.

Edmundo Arrocet, en un evento (Foto: Gtres)

Al margen de esta situación y tras las palabras de su amiga Gemma Serrano, la familia Campos atraviesa un momento de lo más agridulce. Por un lado, en las próxima semanas Alejandra Rubio dará la bienvenida a su primer hijo con Carlo Costanzia y, por otro, Carmen Borrego y su hijo José María Almoguera continúan distanciados.