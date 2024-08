Carmen Borrego estalla contra Edmundo y lanza un reproche a Gustavo

Edmundo Arrocet ha vuelto a arremeter contra el clan Campos. Lo hizo el pasado 2 de agosto en una entrevista que concedió a ¡De Viernes!, espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona en Telecinco. Después de cargar contra Terelu, Alejandra y Carmen ha sido la última quien ha respondido este lunes con contundencia al humorista en Vamos a ver.

Y es que, el que fuera pareja durante seis años de María Teresa Campos ha dejado caer que le deben dinero al mismo tiempo que las ha cuestionado como hijas, tal y como lleva diciendo tiempo atrás.

Carmen Borrego contesta a Edmundo

«Mi madre nunca lo hubiera consentido y no lo consintió, le hacía más daño hablando de sus hijas que de ella y no quiero contribuir a nada que no le gustara a mi madre», ha dicho Carmen, muy seria, ante el objetivo de la cámara. «No quiero hacerlo por respeto a ella y me encantaría no tenerlo que hacer, pero cuando mi hermana dice que se le está agotando la paciencia, a mí también», ha añadido.

Carmen Borrego en televisión. (Foto: Telecinco)

Sobre la cuestión económica que reclama Edmundo, Carmen Borrego también se ha pronunciado, aunque ha dejado claro que lo hará ante la justicia. «Del dinero solo hablaré en un juzgado, que nos demande y nos reclame el dinero que crea conveniente», ha aclarado, muy tajante.

«Mira ‘Talento’, lo que dices de nosotros dice más de ti que de nosotros, mi madre solo te dio amor, te dio todo, no consentía que nadie hablara mal de ti. Mi madre siempre estuvo orgullosa de sus hijas y hoy lo estaría más», ha dicho también, visiblemente molesta tras las palabras de Edmundo en la citada entrevista.

Asimismo, Carmen Borrego también ha pedido a Edmundo que deje de reproducir lo que, asegura, le contó su madre. «Ya está bien de poner en boca de mi madre cosas que presuntamente os ha contado mi madre. Mi madre con nosotras también hablaba y no vamos a hacer lo que haces tú porque mi madre no se lo merece. Era una gran profesional que todo el mundo defendió y el legado de mi madre no te lo vas a cargar tú, te puedes cargar el tuyo», ha explicado.

Durante su intervención televisiva, el ex concursante de Supervivientes indicó que la familia Campos debería tener «miedo». Sobre esto también se ha pronunciado la hermana de Terelu Campos. «Que cuente lo que quiera, no voy a hablar de él, no voy a decir las cosas por respeto a la memoria de madre», ha dicho.

El reproche de Carmen Borrego a Gustavo

Carmen Borrego ha estallado también contra Gustavo, el que fuera el hombre de confianza de María Teresa Campos. El ex concursante de Gran Hermano VIP 8 se ha estrenado como colaborador de Fiesta. Sin embargo, su debut ha estado marcado por sus comentarios sobre la familia Campos, que no han sentado anda bien a Carmen Borrego.

Gustavo Guillermo en ‘Fiesta’. (Foto: Telecinco)

Carmen ha dejado claro que no hablará mal de Gustavo. «Nunca lo he hecho. Lo único que voy a aclarar es que siempre le hemos querido bien y siempre le hemos ayudado», ha comentado. Después ha mirado cámara para reprocharle su actitud.

«Meterme en un conflicto familiar como es el mío con mi hijo es mucho decir porque has vivido muchas cosas. Di lo que quieras de mí pero no te metas en mis conflictos familiares. No he dicho nada malo de mi hijo ni lo voy a hacer, incluso cuando salieron los audios de mi nuera. No enguarres mi vida familiar porque yo no toco la tuya. Aclaro lo de mi hijo porque me hiciste tanto daño… Me causaste sufrimiento», ha sentenciado.