Terelu Campos amenaza a Edmundo Arrocet tras su vuelta a la televisión

Terelu Campos abandonó su puesto de colaboradora en TVE para ejercer la misma profesión desde los platós de Telecinco. El problema es que en Mediaset tiene varios enemigos y ahora no le queda otra que responder a ciertos ataques. Edmundo Arrocet, el último novio de María Teresa Campos, ha regresado a la pequeña pantalla para lanzar nuevas acusaciones contra la familia de la presentadora.

Edmundo Arrocet sostiene que en su momento le hizo un préstamo a Terelu y promete que también le dio dinero a María Teresa. Tras escuchar estas afirmaciones, la hermana de Carmen Borrego ha lanzado una amenaza: está dispuesta a demandar al humorista.

Edmundo Arrocet, en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

«Nunca he hablado de esta persona», declara la tertuliana de ¡De Viernes! tras escuchar la nueva entrevista de Edmundo. «Dice que me contesta, pero debe ser que a veces, no sé, veo muertos, fantasmas o algo, con mi cara, porque yo nunca, nunca he hablado de esta persona, nunca», recalca. Esa es la razón por la que está dispuesta a llevar este asunto a los tribunales.

Terelu Campos compara a Edmundo con Pipi Estrada

La madre de Alejandra Rubio recuerda que ella tuvo que vivir algo parecido cuando rompió su relación con Pipi Estrada. Solo estuvo dos años con él, pero el periodista deportivo asegura que sabe muchas cosas sobre su familia, por eso cada cierto tiempo habla del tema en televisión. «Yo tengo mucha paciencia, mucha, pero igual y un día se me acaba», le ha recordado Terelu a Edmundo.

Terelu Campos y Pipi Estrada, cuando eran novios. (Foto: Gtres)

Cree que el humorista ha adoptado la misma postura que Pipi Estrada, pero no consentirá que esta estrategia salpique a la memoria de María Teresa Campos. «Mira, yo esto ya lo he vivido de otra manera, en otra etapa de mi vida. Ya lo he vivido con otra persona. Yo lo he vivido», declara en ¡De Viernes! Delante de los presentadores del programa. También ha recalcado que en su momento llevó a Pipi delante del juez y la justicia le dio la razón.

Edmundo Arrocet explota contra las Campos

Mientras Terelu se plantea poner todo esto en manos de sus abogados, Edmundo Arrocet sigue defendiendo que María Teresa Campos no se sentía arropada por sus hijas. «Tanto ella como su hermana han inventado todo lo que han querido, inventando pestes de mí, como que yo he vivido a expensas de su madre y es todo lo contrario, su madre me dejó dinero a deber. A mí que me digan cuántas veces, en los seis años que yo estuve allí, vinieron Carmen o Terelu a ver a su madre», comenta cuando le preguntan por Terelu.

Edmundo Arrocet, en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

La familia Campos y los amigos del clan aseguran que es Edmundo el que se aprovechó del nivel de vida de María Teresa, pero el artista promete que es al contrario. Dice que él le dio dinero a la presentadora y que nunca se lo llegó a devolver.

Arrocet ha lanzado un ataque directo. Asegura que su ex novia no compartía el tipo de contenido que Terelu Campos y Carmen Borrego hacen en televisión. «No le gustaba que ellas contasen cosas de su vida en televisión y lo pasaba muy mal cuando Terelu contó que había tenido sexo en un avión Teresita se puso muy mal, lo pasó realmente mal».