Edmundo Arrocet se convertirá este viernes, 2 de agosto, en el invitado estrella de ¡De Viernes!, el programa a los mandos de Beatriz Archidona y Santi Acosta en Telecinco. La que fuera pareja sentimental de María Teresa Campos se sentará en el plató del citado programa para hablar de su actual situación personal y profesional, así como sobre las últimas polémicas que conciernen al clan Campos. Especialmente, el embarazo de Alejandra Rubio fruto de su relación con Carlo Costanzia. «Vamos a ver cuánto va a durar con Carlo», se oye decir a Edmundo en el vídeo promocional de la entrevista de esta noche.

Desde que Alejandra Rubio hiciera pública la noticia de su embarazo, Edmundo Arrocet se ha mostrado contrariado con la buenanueva. Tanto, que llegó a decir que la joven había sucumbido a la «vida fácil». «Alejandra ha sucumbido a la vida fácil, espero que reaccione. Terelu y Carmen han hecho de vender su vida, una forma de vida. No creo que aconsejen a Alejandra que deje de hacerlo. Teresita quería que Alejandra estudiara. Estaba orgullosa de Carmencita porque estudió Derecho», dijo. Unas palabras que todo apunta que ratificará hoy en ¡De Viernes! ante la atenta mirada, eso sí, de los colaboradores del programa, entre los que se encuentra Terelu Campos.

Edmundo Arrocet, en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

Aprovechando la presencia de Terelu Campos en plató, Edmundo Arrocet hablará, asimismo, sobre la guerra que mantiene desde hace años con ella y con Carmen Borrego. Edmundo asegura, cabe destacar, que durante el tiempo que estuvo con María Teresa Campos, sus hijas no se preocuparon por su estado de salud. Asimismo, sostiene que las hijas de la veterana presentadora le deben 40.000 euros que él le prestó a María Teresa. «Es muy fácil hablar de boquilla. A mí que me digan cuántas veces, en los seis años que yo estuve allá, conviviendo con María Teresa, cuántas veces fue Terelu a casa, o Carmen. Que me lo cuenten. Han inventado lo que han querido, me han dejado muy mal, hablando cosas de mí pestes, como que yo he vivido a expensas de ello…», dice.

«Yo no le he pedido nunca nada, todo lo contrario. Todavía no me pagan lo que me tienen que pagar…», añade Edmundo, bajo amenaza. «Las que tienen que tener miedo porque yo sé muchas cosas que me contaba la mamá». Edmundo Arrocet y María Teresa Campos comenzaron una relación en 2012, siendo casi seis años más tarde, en diciembre de 2019, cuando la natural de Tetuán anunció su ruptura a través de un comunicado que leyó Terelu Campos, en directo, en el programa de Telecinco en el que entonces trabajaba, Viva la vida. «Quiero ser yo misma quien os comunica que las relaciones duran más o menos en el tiempo, a veces, toda la vida, o casi seis años, como ha sido mi caso con Edmundo», rezaba el escrito.

Edmundo Arrocet, en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

Carmen Borrego ‘reta’ a Edmundo Arrocet

Por el momento, ni Terelu Campos ni Alejandra Rubio se han pronunciado acerca de la nueva entevista de Edmundo Arrocet. Sí lo ha hecho, no obstante, Carmen Borrego. Harta de las acusaciones del cómico, Carmen ha dicho que le parece «feo y suicio» que «dé a entender que no íbamos a ver a mi madre». «No puedo ya más con talento, que hable lo que quiera, que diga lo que quiera. Este señor no está en mi familia hace muchos años».