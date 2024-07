José Carlos Bernal se sincera sobre María Teresa Campos y hace llorar a Terelu Campos

José Carlos Bernal, el discreto marido de Carmen Borrego, siempre ha ocupado un puesto muy discreto dentro de la familia, pero en una persona esencial para las Campos. María Teresa tenía una relación estupenda con él, de hecho le dedicó unas emotivas palabras el día que se casó con Carmen. Todo esto ha visto la luz porque José Carlos ha dado una entrevista en un conocido programa de televisión.

El tío de Alejandra Rubio ha recordado el bonito discurso que María Teresa Campos leyó el día que pasó por el altar. Aprovechando el momento, dio un paso adelante para dejar claro que no le parece bien lo que pasó en televisión con su suegra. Hay que recordar que la presentadora estuvo los últimos años de su vida retirada. Ella quería trabajar, pero en la pequeña pantalla no había ningún proyecto para ella.

«Fueron muy injustos, me ha quedado una pena muy grande», ha empezado diciendo. «Su despedida debería haber sido por la puerta grande, no por la puerta de atrás. Eso le tocó vivirlo y le destrozó. Fue parte de las consecuencias que luego sufrió en su enfermedad. Nos dejó un vacío muy grande. Me quería mucho y sabía que yo la quería mucho, a veces da la sensación de que no se ha ido».

Terelu Campos ha roto ha llorar al escuchar a su cuñado. No ha podido evitar emocionarse al recordar el precioso detalle que su madre tuvo con José Carlos cuando se dio el ‘sí, quiero’ con Carmen Borrego.

Terelu Campos, con Carmen Borrego. (Foto: Telecinco)

El discurso de María Teresa Campos

José Carlos Bernal no es el primer marido de Carmen Borrego. La colaboradora estuvo casada con Francisco Almoguera, padre de sus dos hijos. El matrimonio empezó en 1989 y se extendió hasta 1996. La separación fue tormentosa y se adentraron en una guerra judicial que dejó sin fuerzas a Carmen. María Teresa sufrió mucho, por eso valoró tanto la llegada de José Carlos.

Terelu Campos, llorando en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

La presentadora estaba tan agradecida que cuando su hija volvió a casarse le regaló un discurso. Sus palabras han emocionado a Terelu Campos, quien se ha roto al recordar lo protectora que era su madre. «Hablemos del amor, de ese elemento que apunta en dirección a los sueños, que es intangible, nos golpea donde el pálpito es más incierto. Hablar de ellos es hablar de amor», declaró María Teresa.

En un momento de su intervención, Campos añadió: «A ellos les cambió la vida para siempre. Por fin la felicidad, ese tiempo que se detiene para hacerlo desde las emociones intactas. Esta pareja, que tanto tiene que ver conmigo, tienen que ver entre ellos. Vivir y gozar, reír. Esta tarde, cuando hablamos de vosotros, todos sabemos que hablamos de amor».

¿Cómo trataba María Teresa Campos a su yerno?

María Teresa Campos, en Madrid. (Foto: Gtres)

María Teresa adoraba a José Carlos y defendía que era una de la mejores cosas que le había pasado a su familia. Hasta la fecha las Campos no habían tenido suerte en el amor y Bernal demostró que había llegado al clan para aportar felicidad y calma. «Fui acogido como si hubiera sido de la familia toda la vida. Nunca me sentí extraño», ha declarado en ¡De Viernes!

Terelu Campos ha explicado que su cuñado «le daba tranquilidad y serenidad» a María Teresa. Entre ellos había una bonita relación y mucha complicidad, por eso José Carlos hoy sigue lamentando la triste pérdida de la comunicadora.