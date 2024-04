Los apoyos que le quedan a Carmen Borrego para superar la traición de su hijo

Tocada, pero no hundida. Carmen Borrego tiene apoyos más que de sobra para enfrentarse a un nuevo conflicto con su hijo. No es ni mucho menos el primero puesto que la relación entre ellos lleva tiempo con altibajos, a menudo más cerca del precipicio. José María Almoguera abrió la caja de los truenos esta semana con una incendiaria entrevista junto a su todavía mujer, Paola Olmedo, de quien se está separando, que convirtió en una crítica durísima hacia su figura materna.

José María Almoguera y Paola Olmedo. / Gtres

Desconocedora de todas las lindezas que su hijo le dedicaba estaba Carmen Borrego, a quien han sentado a cuerno quemado sus palabras. Sobre todo, porque «hay demasiadas cosas orquestadas en su vida», tal y como dijo ella misma al enterarse. Se refería al momento concreto que eligió para hacer esa exclusiva detonante, justo al desembarcar en España procedente de Honduras. Para ella, no es casualidad.

La hija de María Teresa Campos encajó con serenidad -pero con dolor- las declaraciones de José María: «Solo voy a responder algo que me nace del corazón. Yo por él he hecho todo. Mi conciencia la tengo totalmente tranquila. Seguiré estando aquí, si él me necesita. Todo en la vida tiene un límite. Puede ser que este sea el mío», declaró.

Su llegada a Madrid no ha sido ni mucho menos tranquila por este motivo. Por delante tiene la enésima rencilla con su hijo. Para sobrellevar el sufrimiento de ver cómo su relación se resquebraja hasta quién sabe si hacerse trizas del todo, Carmen Borrego cuenta con una serie de apoyos. Nos referimos a esas personas que van a dar el todo por el todo para estar junto a ella; sus confidentes y mejores amigos.

Carmen Borrego y Terelu Campos, en Mediaset / Telecinco

En ese grupo se destaca con muchísima fuerza y protagonismo la figura de Terelu Campos. Ella fue la encargada de recibir a Carmen Borrego en las instalaciones de Mediaset y contarle lo que había sucedido, con la portada de José María en Semana. Cogida de su mano, mirándola para darle su aprobación, y muy cerca de ella, Terelu volvía al grupo de comunicación de Fuencarral por una poderosa razón: proteger a su hermana.

Es cierto que la relación entre ellas ha pasado por momentos de tensión y distancia, pero el fallecimiento de su madre las unió más que nunca, igual que ahora. El nombre de María Teresa Campos salió a relucir en la noche más dura para Carmen. En las buenas a veces, en las malas siempre. El hijo de Borrego reconoció que «si mi abuela no hubiese muerto, seguiría sin hablarme con mi madre», a quien acusa de vender el embarazo de Paola, entre otras cosas. Por ello, Terelu no dudó en realzar la importancia de la malograda periodista: «En plenas facultades de Teresa no hubiera tenido nadie cojones a hacerlo, en plenas facultades de Teresa aquí no faltaba ni gloria».

José Carlos Bernal con Carmen Borrego / GTRES

También con Carmen Borrego en plató se encontraba otro de sus grandes apoyos, José Carlos Bernal, ergo su marido. Conciliador y siempre leal al lado de su mujer desde que se conocieron en 2012, por intermediación de una de las hijas de él, Mayte, que trabajaba con Carmen en un programa de la televisión autonómica de Castilla-La Mancha, Bernal no falló en un momento importante para su esposa. De ahí nació un fuerte cariño de Carmen Borrego con las hijas de su esposo, en quienes no dudará en apoyarse ahora.

José Carlos ha vivido en primera persona todas las vicisitudes entre Borrego y José María, por eso, este nuevo desplante le sorprende a medias: «Con mucha decepción… entre comillas, porque llega un momento en el que te acostumbras, llueve sobre mojado (…) con esta entrevista no ha funcionado el pegamento. Ahora habrá momentos complicados, porque estamos hablando de un hijo, pero Carmen será fuerte, se va a reponer, y además es que la vida sigue. Hay cosas que no dependen de ti. Por mucho que tú quieras, no puedes obligar a nadie a que te quiera», le dijo a Jorge Javier Vázquez.

Carmen Borrego, saliendo de Mediaset arropada por su círculo cercano / Gtres

A su salida de las instalaciones de Mediaset, Carmen dejó una instantánea que refleja que no está sola. Caminando a su lado como perfectos baluartes se encontraban la mencionada hija de José Carlos (de gris) y Olivia, una de las mejores amigas de la ex concursante de Supervivientes.

La otra persona que está a su lado y a menudo en la sombra es su representante. Yolanda Rubio se encarga de dirigir la carrera en los medios de Carmen Borrego y es la perfecta guardiana de sus secretos. Siempre preocupándose por ella, buscándole nuevas oportunidades y guiando su faceta profesional, la manager no podía faltar en Mediaset este pasado jueves. Además, rige los designios de celebridades como su hermana Terelu, Belinda Washington, Anne Igartiburu, Lorena Gómez, María José Campanario o Rosario Mohedano, entre otras.

Carmen Borrego y su hija, Carmen Almoguera / Gtres

Quien tampoco podía faltar en el círculo íntimo de Carmen Borrego es su hija: Carmen Rosa Almoguera Borrego siempre ha elegido un discreto segundo plano mediático, pero arropa a su madre en todo momento. Todo ello manteniendo una actitud neutral entre su polémico hermano y su progenitora.