Los dos motivos por los que Terelu Campos se entrega de esta manera tan brutal a la Semana Santa

Terelu Campos lleva muchos años triunfando en los medios de comunicación y el público cree saberlo todo de ella, pero ¿qué hay detrás de su tradición más famosa? La presentadora vive con auténtica devoción la Semana Santa por dos motivos que ha reconocido sin ningún pudor. Cuando estaba casada con Alejandro Rubio hizo una promesa, pues quería quedarse embarazada y milagrosamente su deseo se cumplió. Con el paso del tiempo volvió a recurrir a sus valores religiosos, pidiendo ayuda para superar el cáncer de pecho que le detectaron en 2012.

Terelu Campos nunca falta a su cita: el Domingo de Ramos y el Lunes Santo son dos fechas muy importantes para ella. El año pasado las vivió con una gran tristeza, pues fue la primera vez que no estuvo acompañada de María Teresa Campos. La veterana presentadora no se encontraba con fuerza y prefirió quedarse en Madrid. Terelu narró este momento en el blog que escribe en una revista muy conocida. Le costó mucho dar el paso sin María Teresa, pero tenía que cumplir con las dos promesas que hizo en el pasado.

María Teresa Campos en Madrid / GTRES

«Se me caen las lágrimas mientras escribo esto y me cuesta recuperar el aliento al saber que la persona más importante de mi vida no volverá a estar nunca más en su Semana Santa malagueña. Me rompe el corazón en mil pedazos porque sé lo mucho que la ha disfrutado durante tantos años», escribió la hija mayor de María Teresa. Y añadió: «Aunque ella no esté, yo sí lo haré en su nombre. Rezaré a su Cautivo y él sabrá que ella está ahí».

Terelu Campos cumple con la tradición familiar

La Semana Santa de 2023 fue muy complicada porque Terelu Campos no contó con la compañía de su madre, pero este año sucede algo todavía peor: María Teresa Campos ya no se encuentra entre nosotros. Esa es la razón por la que Terelu tendrá que hacer un esfuerzo, aunque cumplirá con la tradición para que su progenitora esté orgullosa de ella.

Terelu Campos presentando el homenaje a María Teresa Campos / TVE

Carmen Borrego, después del triste fallecimiento de María Teresa Campos, aseguró que Terelu había heredado el matriarcado. Es cierto que la comunicadora tiene mucha experiencia en los medios, sabe cómo tratar a la prensa y se desenvuelve con soltura en cualquier situación. Así que sí, Terelu ahora ocupa el papel que tenía su madre y como tal va a intentar que todo siga en orden.

La hermana de Carmen Borrego prometió permanecer unos minutos debajo del manto de la Virgen de las Salud cuando descubrió que tenía que enfrentarse a un cáncer de mama. Afortunadamente ha podido superar esta enfermedad y desde entonces cumple con su palabra. Tanto es así que en 2019 rechazó la oferta que le hizo Telecinco para participar en Sálvame Okupa, una especie de Gran Hermano que coincidía con la Semana Santa de Málaga.

Terelu Campos agradece al Cautivo su maternidad

Terelu Campos en Semana Santa / GTRES

Gracias a su padre, Terelu se crio con la emoción de ver pasar los tronos cada año, especialmente el de Jesús el Rico. Su progenitor era costalero y se siente muy ligada a la Hermandad del Cautivo, también conocido como el Señor de Málaga. Por eso la presentadora no tuvo dudas y cuando quería quedarse embarazada le pidió a este santo que cumpliera su sueño.

«Hace muchos años le hice una promesa. Me había casado, no me quedaba embarazada y se lo pedí a él prometiéndole que vendría a verlo procesionar cada año. Y así lo he cumplido siempre», escribió Terelu en sus redes sociales. La Semana Santa es un momento muy importante para ella, pues coincidió con una fecha clave: cuando empezó el tratamiento contra el cáncer.

«Comencé el tratamiento contra el cáncer coincidiendo con la Semana Santa. Estaba yo alojada en el hotel Larios de Málaga y dos personas de la cofradía vinieron a decirme que le habían puesto un pañuelo en el pecho derecho a la Virgen. Y me lo entregaron con mucho cariño». Ahora Terelu debe revivir todo esto sin María Teresa Campos, por eso tiene por delante unos días muy complicados.