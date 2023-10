Terelu Campos revela por qué sigue en tratamiento contra el cáncer

Terelu Campos ha acudido este martes a la 16ª edición de la campaña, Quiero verte envejecer, que anualmente organiza Ausonia y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Lo ha hecho en compañía de su hija, Alejandra Rubio, a quien ha defendido, ante la prensa allí congregada, de las críticas que la joven ha recibido en las últimas semanas por su gestión del duelo tras la muerte de María Teresa Campos. «Utilizan el argumento de que es la ‘hija de’ solo para hacerle daño, pero no lo van a conseguir. No saben con quién han dado. Me parto y me mondo», ha comenzado diciendo. «A mí lo que me parece vergonzoso es el abuso de algunos a una persona que está empezando. Pero bueno, hay gente para todo y gente que siempre será así», ha añadido.

Es digno de mención, en este sentido, que este evento, que coincide con el Mes de la Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, que se celebra en octubre, y con el Día Internacional contra el Cáncer de Mama, el próximo día 19; ha sido, curiosamente, el primero de la ex colaboradora de Sálvame desde la muerte de su madre, el pasado día 5 de septiembre, a consecuencia de la insuficiencia respiratoria aguda -sumada a un grave deterioro cognitivo-, que la mantuvo ingresada varios días en el Hospital Fundación Jiménez Díaz.

Terelu Campos en un evento de Ausonia y la AECC / Gtres

Pero al margen de lo anterior, y sea como fuere, el máximo interés de las declaraciones de Terelu a los medios ha recaído, esta vez, en su estado de salud. Especialmente, como paciente recuperada, hasta en dos ocasiones, de un cáncer. En 2012, durante unas vacaciones en Hawái, la presentadora detectó un bulto en su pecho derecho. Ese fue el comienzo de su calvario, pues tuvo que enfrentarse a varios meses de quimio y radioterapia. Un año después, Terelu celebró lo que parecía el final de su mayor pesadilla, pero en julio de 2017 volvió a ocurrir: la mama derecha presentaba un nuevo tumor. A los 52 fue operada y sometida a una doble mastectomía. «A partir de ahí dije ¿qué es lo realmente importante en la vida? Hay cosas por las que nos preocupamos muchísimo que son una soberana chorrada», ha señalado la televisiva.

Terelu ha admitido que su mayor miedo entonces no era padecer cáncer en sí mismo, sino pensar en el peor de los desenlaces, y en el sufrimiento de su hija si eso ocurría. «Tenía miedo de lo que me pasara a mí pero no porque me pasara a mí, sino por las consecuencias que eran no ver crecer a mi hija, dejarla en una situación de soledad (…) Mi miedo y mi sentido de culpabilidad de que yo le pudiera haber traspasado con mis genes una cosa como esta a mi hija».

Marta Sánchez , Terelu Campos , Eugenia Osborne, Alejandra Rubio y Adriana Cerezo en un evento de Ausonia y la AECC / Gtres

Terelu Campos ha confesado, además, que todavía hoy, sigue en tratamiento contra la enfermedad. La hija de María Teresa Campos toma una pastilla al día como medida preventiva. «Sigo tomando medicación. Cuando tuve el primer cáncer entre la medicación y el metabolismo por la menopausia provocó con 46 años que yo engordara muchísimo, cosa que no me había ocurrido nunca. Pero me tenía que tratar con ese medicamento durante tres años, luego he ido cambiando y todavía sigo tomando medicación todas las mañanas», ha dicho.

Esta es una práctica muy habitual en pacientes con esta dolencia. A menudo, después de superar un cáncer, son necesarios igualmente los fármacos específicos así como las visitas a un centro médico, que pueden incluir exámenes físicos y análisis de sangre, los cuales pueden ayudar a determinar si el cáncer ha regresado. También es posible que se necesiten otros estudios, como radiografías del pecho, tomografías computarizadas (CT) o imágenes por resonancia magnética (MRI).