Hoy no era un día más para Ana Rosa Quintana. El programa de este 19 de octubre tenía un marco especial y es que se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Una jornada muy emotiva para ella y que llega tan solo diez días después de su incorporación al trabajo tras haber estado recuperándose de esta enfermedad durante el último año. Por eso, ha querido comenzarlo con un discurso que ha invitado a reflexionar.

Hoy es el #DíaMundialDelCáncerDeMama @anarosaq: «La palabra ‘lucha’ conlleva un discurso de triunfo o derrota. Y no es justo. No somos valientes ni heroínas. Somos mujeres con derecho a quejarnos» 🔵 #AR19O https://t.co/SLXWZrrA7s pic.twitter.com/ArELXyrUv2 — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) October 19, 2022

Vestida de negro y con su crespón rosa en solidaridad con las que sufren esta dolencia, Ana Rosa ha comenzado: «Hoy 19 de octubre es el Día Internacional contra el Cáncer de Mama, el tumor más común en nuestro país. Una enfermedad que golpea a miles de mujeres, pero de la que se sale con seguimiento y controles adecuados», ha empezado diciendo la periodista. También ha querido expresar lo que sintió cuando le comunicaron que padecía esta enfermedad: «Cuando escuchas cáncer de mama de la boca de un médico, te preguntas: ¿Qué me va a pasar? ¿Cómo se lo cuento a mi familia? No hay certeza, sólo incertidumbre».

La periodista ha querido reivindicar basándose en una estrella recientemente desaparecida: «Decía Olivia Newton-John, después de 30 padeciendo cáncer de mama, que era necesario cambiar la narrativa bélica, la palabra ‘lucha’ conlleva un discurso de triunfo o derrota, y no es justo». «No somos valientes ni heroínas, somos mujeres con derecho a quejarnos». «El cáncer no te define como persona ni como mujer. ‘Cáncer’ no es un apellido, es una circunstancia, le puede pasar a cualquier, es la vida», ha continuado.

Para finalizar su discurso, Ana Rosa Quintana ha querido dejar claro que «detrás de la palabra ‘cáncer’ hay mujeres no guerreras ni soldados, nuestra curación no depende de un coraje sobrehumano, depende de la ciencia y del apoyo de nuestro entorno. Una realidad cruda». Para ella es absolutamente clave someter a revisiones periódicas para poder hacer así una detección precoz. Durante el programa ha tenido como invitada a una médico de la AECC que ha comunicado que cada año se adelanta la edad en la que se realizan pruebas más exhaustivas.

Ana Rosa se ha convertido en todo un ejemplo de superación. Desde que a comienzos de noviembre de 2021 tuviera que abandonar su trabajo para recuperarse, hasta su regreso hace algo más de una semana, se ha tomado su proceso con mucha naturalidad y optimismo. Sin olvidar la solidaridad con las que han pasado lo mismo que ella: «En este momento hay miles de personas pasando por lo mismo, miles de mujeres que lo están viviendo o lo van a vivir. El gusanillo del periodismo no me ha abandonado, a pesar de que esta vez he tenido que seguirlo desde el sofá de mi casa. El milagro es que yo hoy esté aquí», dijo en su retorno.