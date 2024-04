Ha sido una semana complicada para Carmen Borrego (57 años). Tras ser apartada de la convivencia de Supervivientes 2024 hace justo una semana por un cuadro de ansiedad y recibir un mensaje de ánimo de su hermana Terelu Campos (58), la hija pequeña de María Teresa Campos recibió este domingo, 31 de marzo, una noticia familiar que la dejó en completó shock. Ajena a lo que sucede en España por participar en el concurso de supervivencia, Carmen no era conocedora de la separación de su hijo, José María Almoguera y su nuera Paola Olmedo. «Siempre he pensado que era muy feliz con Paola», llegó a expresar la televisiva.

Carmen Borrego se entera en directo de la separación de su hijo. / Telecinco

Así se ha enterado Carmen Borrego de la separación de su hijo

Fue Sandra Barneda la encargada de ser portadora de esta información durante la emisión de Conexión Honduras. «Tengo que darte una noticia. Algo que ha ocurrido en España y que te afecta, claro», comenzó diciendo la presentadora. Barneda le indicó que abriese un bambú que se encontraba a su lado y que contenía en su interior «la noticia que se ha publicado en España». «¡¿Perdona, esto es verdad?!», exclamó la concursante nada más ver la portada de la revista que publicó la separación de su hijo. «¡No me lo puedo creer! ¿Qué ha pasado? ¿José María, qué te ha pasado? No sé, yo cuando me vine estaba todo muy bien», expresó Carmen.

Tras no entender muy bien la situación, Carmen Borrego se sinceró. «Me preocupa cómo está mi hijo y cómo está Paola. Ella siempre será la madre de mi nieto y si necesita algo siempre me va a tener», afirmó. También explicó que necesita mantener una conversación con José María. «Para mí es una noticia devastadora. Es una noticia muy mala. Estoy segura y convencida que mi hijo está sufriendo y yo no estoy con él para ayudarle. Pronto estaré con él. No me creo esto que acabo de ver. ¿Qué ha pasado?», prosiguió.

Carmen Borrego en ‘shock’ por la separación de su hijo. / Telecinco

Carmen Borrego no pudo más y terminó derrumbándose y se puso a llorar. «No me lo creo y hasta que hable con él no me lo voy a creer. Quiero saber qué ha pasado. Quiero saber qué les ha pasado. No quiero opinar sin tener la información directa de ellos», subrayó. Por otro lado, quiso recalcar que su hijo siempre ha relegado a un segundo plano su apellido, procurando pasar desapercibido en todo a lo relacionado con su esfera privada. «José María es muy reservado para sus cosas. Yo tengo que esperar. Quiero hablar con él y también con Paola. Por supuesto que quiero hablar con los dos», apuntó Carmen. Asimismo, insistió en que nunca sospechó que el matrimonio estuviera atravesando un altibajo. «Siempre voy a estar aquí», expresó consternada.

En un arranque de sinceridad, Carmen Borrego también quiso hablar sobre sus dos hijos, dejando claro que son dos pilares fundamentales para ella. «Son mi vida. Siempre lo han sido. Yo sé que a mi hijo José no le gusta que hable de él, pero creo que hoy es el momento de decirle que le quiero y que siempre estaré a su lado. Su madre le ama y no le ha dejado de amar en ningún momento. Su madre siempre ha estado y siempre va a estar», terminó diciendo con la voz entrecortada.

Carmen Borrego abandona ‘Supervivientes’ por decisión de los médicos

Supervivientes 2024 anunció el pasado jueves, 28 de marzo, que Carmen Borrego abandonaba el reality por recomendación médica. Tres semanas después de empezar la aventura, la concursante se ha tenido que despedir de sus compañeros por «un cuadro de ansiedad reactivo».

Carmen Borrego en ‘Supervivientes’. / Telecinco

Días atrás, la hija de María Teresa Campos se había puesto en manos del personal sanitario para que se valorase su estado físico y psicológico. Finalmente, Borrego, el fichaje estrella del concurso de Telecinco, se cae de la lista de participantes de esta edición.



«Tras pasar un período bajo observación y tratamiento psicológico y médico, no consigue controlar el alto nivel de ansiedad que le provoca su posible regreso al concurso. Al tratarse de un cuadro de ansiedad reactivo se aconseja que cese su participación en el programa», leyó en una misiva Jorge Javier Vázquez.