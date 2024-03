Terelu Campos, ingresada en la habitación en la que murió su madre

Terelu Campos, de 58 años, ya se recupera en la tranquilidad de su hogar después de haber estado ingresada cuatro días en el Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid a consecuencia de una neumonía. Tras ser dada de alta este martes, 12 de marzo, la presentadora ha concedido una entrevista en la que se ha sincerado acerca de cómo ha vivido este tiempo en el centro hospitalario. Además, ha confesado que ha estado en la misma habitación en la que murió su madre, María Teresa Campos, el pasado 5 de septiembre, a los 82 años de edad.

Terelu Campos / Gtres.

La confesión más dolorosa de Terelu Campos

Haciendo gala de su habitual sinceridad, Terelu ha contado que «tenía la fiebre muy alta y acudí a Urgencias y ya me quedé ingresada. Muchos amigos han estado a mi lado, pero mentiría si no dijera que la primera persona que echo de menos entrando por las puertas de un hospital es a mi hermana Carmen». La presentadora también ha explicado que cuando entró al centro no pudo evitar recordar a su madre, sin duda, el que era uno de los pilares fundamentales de su vida. «Reconozco que cuando entré por las puertas me puse a llorar y el celador no entendía qué me pasaba y yo le expliqué que la última vez que estuve aquí fue viendo morir a mi madre, en la habitación 6903», ha expresado, recordando así cómo fue el momento en el que la veterana comunicadora se fue de este mundo. Y es que, tal y como ella misma ha dado a conocer ha indicado que ha estado «en la misma habitación en la que murió mi madre».

Terelu Campos recibe el alta / Gtres.

El origen de su revés de salud

La hija de María Teresa Campos ha relatado cómo al encontrarse indispuesta tomó la decisión de trasladarse hasta el hospital. «Llevaba días que no me encontraba muy allá. El jueves trabajé en Mañaneros (TVE), grabé El cazador y tenía a todos los amigos preparados en mi casa para ver esa gran gala de Supervivientes. El viernes me levanto y sé que verdaderamente no estoy bien», ha indicado.

Terelu Campos montando en un coche / Gtres.

«Yo no suelo tener fiebre, es algo raro en mí. Así que si mi cuerpo empieza a tiritar, sé que algo no va muy bien y que eso es igual a fiebre y, fiebre alta. Y así ha sido. El sábado ingresé en Urgencias. Quiero dar las gracias a mi doctora Rocío, que se chupó conmigo las más de cuatro horas haciéndome pruebas, a mi amiga Paloma, que se quedó conmigo a dormir, a todos los amigos que se ha pasado durante el pasado sábado; Isabel Rábago y su marido y, por supuesto a mi cuñado, Marilia y Néstor, mi sobrina Carmencita, mi amiga Olivia, y a la mujer de Kike que aquí se quedó a dormir conmigo el pasado domingo», ha indicado en su blog de Lecturas, sin hacer mención a su hija, Alejandra Rubio.

Con esta confesión, Terelu Campos ha ha abierto, una vez más su corazón en un escrito (que redactó estando ingresada) en el que ha relatado cómo tuvo que volver al pasado, concretamente hace seis meses, reviviendo así uno de los peores días de su vida: la muerte de su madre.