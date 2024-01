Edmundo Arrocet ha reaparecido esta mañana en Madrid durante la inauguración de la 44º edición de FITUR (Feria Internacional de Turismo). El humorista, siendo fiel a su característica sonrisa, ha atendido a los medios encargados de cubrir el evento y, más allá de hablar sobre la dinámica del acto y la importancia de las conexiones entre países y ciudades, ha vuelto a pronunciarse sobre la relación sentimental que mantuvo con María Teresa Campos, fallecida el pasado 5 de septiembre.

El hecho de iniciar un noviazgo con la veterana periodista obligó a Edmundo a tener un especial cariño a Andalucía, la tierra en la que vivió un sinfín de anécdotas con la que presentadora mencionada. «Estuve veraneando durante seis años en su casa de Málaga», comenzaba a decir. «Tengo muy buenos recuerdos. Es una casa muy bonita a la que yo tengo mucho cariño porque yo he sido muy feliz allí. Hemos comido muy rico, hemos paseado…», recordaba.

María Teresa Campos y Edmundo Arrocet en Málaga / Gtres

Entrando más en detalle, el argentino ha querido compartir con los reporteros alguna de las anécdotas que vivió junto a María Teresa aquellos largos veranos: «Yo le hacía una broma a Teresa porque ella no le gustaba mucho bajar a la playa. Y como yo bajaba siempre por las tardes, a última hora, cuando el sol se iba, hacía como que me metía al agua, me escondía, salía para el otro lado, y ella miraba para donde supuestamente yo me había metido y veía que no aparecía. Y de repente tocaba el timbre de la casa», confesaba visiblemente emocionado.

Edmundo Arrocet y María Teresa Campos/ Gtres

Dejando a un lado sus polémicas declaraciones tras el fallecimiento de María Teresa, Edmundo aseguraba haber vivido seis años «muy bonitos» junto a ella, en los que las calles de Málaga han sido testigo de su emocionante romance y de una larga lista de momentos entrañables que hoy recuerda con una gran emoción: «Era una persona súper entretenida. Mucho más graciosa y más simpática que yo. Era muy culta y hablábamos mucho», sostenía.

Las lágrimas de Edmundo tras las palabras de Carmen y Terelu

La guerra entre Edmundo y las hijas de la periodista mencionada continúa abierta. Ambas han reconocido que lo peor que le pudo pasar a su madre fue la relación que mantuvo con el humorista, algo que ha provocado las lágrimas del mencionado en su última aparición pública. «Eso es lo único que me dolió», respondía con una voz entrecortada y visiblemente emocionado.

Edmundo Arrocet en la 44º edición de FITUR/ Gtres

Reconocía que rompía a llorar porque consideraba dolientes las palabras de Terelu y Carmen y, justificando su reacción, hacía hincapié en que siempre ha estado junto a María Teresa cuando lo ha necesitado: «Cuando se enfermó Teresita, que estuvo muy mala en Málaga, yo estuve con ella en el hospital y las niñas no estaban. Entonces te duelen que hablen cosas de afuera. Es como si me metiera en la vida de los maridos de ellas. Yo no puedo decir nada», sentenciaba.

En cuanto a si existe alguna posibilidad de reconciliación, Edmundo aseguraba que el no tenía ningún tipo de inconveniente: «Las que se han enfadado conmigo por decir la verdad son ellas. La fueron a ver poco cuando yo estaba con ella», concluía.