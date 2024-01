Fue el 20 de noviembre de 2023 cuando se grabó en el Teatro Bellas Artes de Madrid, el programa homenaje a María Teresa Campos que TVE emitió, el pasado viernes, día 5 de enero, en La 1. Carmen Borrego y Terelu Campos eran las encargadas de organizar, junto a Cuarzo Producciones, un formato con el que pretendían hacer un tributo inolvidable al legado que dejó la mítica presentadora y, para ello, convocaron en el recinto madrileño a decenas de caras conocidas, entre las que se encontraban familiares, amigos, ex compañeros de María Teresa Campos o Gustavo, su chófer y hombre de máxima confianza de la comunicadora.

De quien no hubo ni rastro, eso sí, fue de Edmundo Arrocet, quien mantuvo una relación sentimental con María Teresa que comenzó en 2014 y que duró seis años. El tributo a María Teresa omitió por completo el romance de Edmundo y ella, e incluso el nombre del cómico. Algo sobre lo que se pronunciado el propio Edmundo a su llegada a Madrid, este miércoles, tras disfrutar de unos días vacaciones junto a sus más allegados. Arrocet ha asegurado no estar molesto con el ‘borrón’ de su persona en el homenaje, sin embargo, ha aprovechado la presencia de las cámaras para lanzar un mensaje a las hijas de la que fuera natural de Tetuán. «Yo no te puedo decir nada de eso, eso es un tema de la familia que no lo hayan sacado ya es un problema que no es de uno», ha comenzado diciendo.

«Lo que pasa es que seis años tú no los puedes borrar de la noche a la mañana, eso no es un problema de uno, es de otra gente. Yo nunca he hecho nada malo, yo no tengo la culpa de nada. Tú mismo has visto, si ha pasado lo que tú me dices y no se han dignado (…) Han borrado seis años de la noche a la mañana, es rarísimo, pero bueno», ha añadido para, inmediatamente después, confesar que en estas fechas tan señaladas, se ha acordado especialmente de María Teresa. «Uno se acuerda de toda a gente que ha querido y que quiere, eso es inevitable. Tú haces a la larga un examen, ya tenemos una edad en la que en cualquier momento pasamos al otro lado», ha dicho.

Y eso no es todo. Al margen de la polémica que concierne al homenaje de TVE, Edmundo Arrocet se ha pronunciado, de igual forma, sobre el reconocimiento que, muy recientemente, el Ministerio de Cultura, ha otorgado a María Teresa Campos de manera póstuma. Se trata de la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes 2023, que también ha reconocido con esta distinción a otros rostos conocidos de la crónica social de nuestro país y de otra índole, como la actriz Iztiar Castro, que falleció el pasado 8 de diciembre, Gemma Cuervo, o a los hermanos José y David Muñoz, Estopa. «Me parece muy bien. A una persona como ello (…) no es para menos. Los reconocimientos, pero, tendrían que llegar más en vida», señala.

