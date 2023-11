La pasada noche del miércoles, el clan Campos volvió a reunir a multitud de rostros conocidos del país para rendir un último homenaje a María Teresa Campos, la veterana periodista que falleció el pasado 5 de septiembre a causa de una insuficiencia respiratoria aguda. El lugar escogido fue el Teatro del Círculo de Bellas Artes de Madrid y sus paredes fueron testigos del apoyo que recibieron Terelu Campos y Carmen Borrego, hijas de la comunicadora, en este complicado y duro duelo que llevan viviendo desde el fatídico día que perdieron a su madre.

Pese a la cantidad de rumores que se han asentado sobre la relación que mantenía Gustavo Guillermo con la familia, el ex concursante Gran Hermano VIP 8 decidió acudir al acto junto a su mujer Ainhoa, donde no dudó en volver a reiterar frente a las cámaras lo importante que fue para él María Teresa: «Era mi media naranja. Se entiende por la conexión que tenía con ella. Lo era todo para mí. Como una madre», confesaba. Sin duda, la presencia del que fue chófer de la presentadora en este último acto ha supuesto el reencuentro del mismo con Terelu y Carmen tras su salida del reality señalado, dejando entrever que sigue existiendo relación entre ellos.

Gustavo junto a su mujer, Ainhoa, en el último homenaje a María Teresa Campos/ Gtres

Además de Gustavo, Rocío Carrasco también fue como una hija más para la adoptada malagueña y, como no podía ser de otra manera, también quiso aportar su granito de arena a este homenaje con su presencia. A Rocío le han seguido multitud de nombres conocidos pertenecientes a diferentes ámbitos de la esfera pública, como por ejemplo Lara Dibildos, Javier Castillo (más conocido como Poty), Eugenia Martínez de Irujo, Narcís Rebollo, José Manuel Parada, los Javis, Pablo López, Raphael, Raúl Prieto o Isabel Rábago, entre muchos otros.

Más allá de las celebridades mencionadas, Alejandra Rubio, como miembro del clan y apoyo indiscutible de su madre, también quiso estar presente en un día tan significativo para la familia. Sin querer entrar en mayor detalle, la joven interactuó con los medios encargados de cubrir el homenaje y quiso dejar clara su postura hacia las declaraciones que ha ofrecido Meli (íntima amiga de su abuela) a una conocida revista del país, en contra de Edmundo Arrocet: «Ella sabe todo y seguro que es verdad», manifestaba.

Alejandra Rubio en el último homenaje a María Teresa Campos/ Gtres

El rifirrafe de Carmen Borrego que ha marcado el homenaje de su madre

Al mismo tiempo que esta larga lista de celebrities se juntaban la pasada noche con motivo de realizar un homenaje a María Teresa Campos cuando están a punto de cumplirse tres meses de su muerte, Carmen Borrego acaparaba gran parte de los titulares de la crónica social tras salir a la luz el tenso momento que la ex colaboradora de Sálvame vivió con su consuegra en el bautizo de su nieto. Fue hace escasos días cuando se celebró dicho evento familiar y, de acuerdo con lo que se desveló en el programa Fiesta, «la tensión se notó en el ambiente».

«No puedo asegurar que no se saludaran. Que yo no lo viera no quiere decir que no lo hicieran, pero sí puedo asegurar que no coincidieron en ningún momento. La relación entre Paola y Carmen sigue siendo más que distante», aseguraba Sonia Fernández, colaborada del espacio televisivo mencionado. Cabe recordar que dicha relación saltó por los aires cuando el programa Sálvame emitió unos audios donde la pareja del hijo de Carmen Borrego y su madre hablaban mal del clan Campos, algo que llegó incluso a provocar la ruptura de Carmen con su vástago.